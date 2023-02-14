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Dünya

Belçika Başbakanı mide bulandırdı: Türkiye ile anlaşma yapalım Suriyeliler bize gelmesin

Belçika Başbakanı Alexander De Croo, “Deprem mağduru Suriyeli mültecilerin Avrupa'ya gelmemesi için Türkiye ile anlaşma yapalım” dedi.

14 Şubat 2023 Salı 07:48 - Güncelleme:
Belçika Başbakanı mide bulandırdı: Türkiye ile anlaşma yapalım Suriyeliler bize gelmesin
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Belçika Başbakanı Alexander De Croo, depremin yeni bir mülteci dalgası oluşturmasından endişe ettiğini belirterek, mağdurların Türkiye'de barındırılması gerektiğini söyledi. Depremde Suriye'de "5.5 milyon insanın artık evsiz kaldığını" söyleyen De Croo, Avrupa Birliği ve uluslararası toplumun, 'mümkün olan en kısa sürede barınma sorununa çözüm bulması gerektiğini' ifade etti.

Bu konuda AB Komisyonu ile görüştüğünü anlatan De Croo, depremzedelerin de o bölgede kalmak istediğini savundu.

Bölgede çok sayıda mültecinin yaşadığını ifade eden De Croo, Ukraynalı sığınmacılar ve deprem felaketi ile birlikte bölgenin daha kalabalıklaştığını belirtti. Başbakan, "Ancak AB de aşırı kalabalık. Bu nedenle Türkiye ile iyi anlaşmalar yapılmalı" dedi

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