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Dünya

Belçika devleti, sığınmacıları sokağa terk etmesi nedeniyle suçlu bulundu

Belçika'da mahkeme, devleti, uluslararası koruma başvurusu yapan sığınmacılara barınacak yer göstermeyerek sokağa terk etmesi nedeniyle suçlu buldu.

AA1 Aralık 2022 Perşembe 16:48 - Güncelleme:
Belçika devleti, sığınmacıları sokağa terk etmesi nedeniyle suçlu bulundu
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AA muhabirine açıklama yapan avukat Estelle Didi, Brüksel'de iş mahkemesinde devlete karşı açtıkları davayı kazandıklarını söyledi.

Didi, şimdiye kadar sığınmacılara kalacak yer gösterilmemesiyle ilgili 7 bin kadar davanın kazanıldığını ancak hepsinde dava edilen mercinin, Belçika Federal Sığınmacı Kabul Kurumu (Fedasil) olduğunu, bu kez ise ilk defa devletin suçlu bulunduğunu vurguladı.

Belçika'da önde gelen 10 sivil toplum kuruluşu (STK), meseleyi sene başında mahkemeye taşımıştı. Brüksel Asli Hukuk Mahkemesi, 19 Ocak'ta Fedasil'in "en az bir kişiye kalacak yer verilmeyen veya sığınma başvurusu alınmayan her iş günü başına" 5 bin avro ceza ödemesine hükmetmişti.

Son kararla bu ceza günlük 8 bin avroya çıkarıldı. Ancak STK'ler şimdiye kadar hiçbir ödeme yapılmadığını belirtiyor.

Belçika'da sığınmacıların kabulünden sorumlu federal kuruluş Fedasil'in barınak bulmamasıyla ilgili kriz, bir yılı aşkın süredir devam ediyor. Önemli kısmı 18 yaş altı olan sığınmacılar, mülteci kabul merkezlerinin kapasiteleri dolduğu için sokaklarda yatıp kalkıyor.

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