Belçika, Irak’tan askerini geri çekiyor. Belçika Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada Belçika’nın Irak’tan askerini geriye çekeceği ve Afganistan’da askeri gücünü genişletmeye hedeflediği açıklandı.

Belçika Milli Savunma Bakanı Sander Loones, Irak'ta yer alan özel kuvvetlerini ve yardım gruplarını geri çekeceklerini ve eylül ayından itibaren Afganistan'a 135 ek özel kuvvet göndermeyi planladıklarını açıkladı. Milli Savunma Bakanı Sander Loones’in Irak’tan askerini geri çekme planının bakanlar kurulunda onaylandığını belirtti. Yeni göreve başlayan Milli Savunma Bakanı Sander Loones ilk katıldığı bakanlar kurulu toplantısının ardından Irak’taki askerini geri çekme konusunda önemli açıklamalarda bulundu.

2019’da savunma önceliklerini içeren planda önemli değişikliklerin yer almadığını söyleyen Bakan Loones, “Irak’tan belirli sayıda askeri gücümüzü azaltacağız. Kalacak olan askerimiz ise Irak emniyet güçlerine eğitim verecek olan personelimiz olacak. Mali, Nijer, Tunus, Afganistan ve Irak'ta yer almamız teröre ve radikalleşmeye karşı mücadele öncülüğümüz oldu. Irak’ta istenilen hedefe ulaştık. Avrupa ve Baltık ülkelerinde de askerimiz bulunmakta ve burada bulunmaya devam edecekler” dedi.

Irak’ta aktif olarak yer aldık

N-VA (Yeni Flaman İttifak) Partili Milli Savunma Bakanı Loones, “Irak’ta aktif olarak yer aldık. Irak’ta DAEŞ ile mücadelede aktif rol aldığımızı söyleyebilirim. Irak’ta DAEŞ terör örgütü birçok alanda geri çekilmek zorunda kaldı ve bizim de görevimiz tamamlandı sayılır. Bu yüzden, özel kuvvetlerimiz ve askerlerimizin geri çekilmesi başlayacak. Irak’ta 80 ile 90 arasında askeri personelimiz Irak güvenlik hizmetlerinin profesyonelleştirilmesi ve eğitilmesinde yer alacaklar. Afganistan'daki varlığımızın tekrar genişleyip genişletilmemesi gerektiği konusunda araştırmamız devam etmekte” şeklinde konuştu.