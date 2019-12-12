Belçika mahkemesinden DEAŞ'lıların çocuklarına ilişkin karar

Brüksel Asliye Mahkemesi, Suriye'nin kuzeydoğusunda bir kampta bulunan Belçika vatandaşı 4 DEAŞ'lının çocuklarına ilişkin davayı karara bağladı.

Mahkeme, söz konusu yabancı terörist savaşçıların 10 çocuğunun Belçika'ya getirilmesi gerektiğine hükmetti.

Çocukların ebeveynlerinin ülkeye geri dönemeyeceğine karar veren mahkeme, Belçika'nın 6 hafta içinde çocuklara konsolosluk yardımı sağlaması ve dönüş için gerekli işlemleri tamamlaması gerektiğini bildirdi.

Çocuklar 6 hafta içinde Belçika'ya gelemezse ülke her bir çocuk için günlük 5 bin avro para cezası ödeyecek.