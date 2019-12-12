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Belçika mahkemesinden DEAŞ'lıların çocuklarına ilişkin karar

Belçika'nın başkenti Brüksel'de bir mahkeme, Suriye'de bulunan terör örgütü DEAŞ'lı 4 kişinin 10 çocuğunun ülkeye getirilmesine karar verdi.

  • AA
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Brüksel Asliye Mahkemesi, Suriye'nin kuzeydoğusunda bir kampta bulunan Belçika vatandaşı 4 DEAŞ'lının çocuklarına ilişkin davayı karara bağladı.

Mahkeme, söz konusu yabancı terörist savaşçıların 10 çocuğunun Belçika'ya getirilmesi gerektiğine hükmetti.

Çocukların ebeveynlerinin ülkeye geri dönemeyeceğine karar veren mahkeme, Belçika'nın 6 hafta içinde çocuklara konsolosluk yardımı sağlaması ve dönüş için gerekli işlemleri tamamlaması gerektiğini bildirdi.

Çocuklar 6 hafta içinde Belçika'ya gelemezse ülke her bir çocuk için günlük 5 bin avro para cezası ödeyecek.

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