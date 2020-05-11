Belçika normalleşmede ikinci aşamaya geçti

AA 11 Mayıs 2020 Pazartesi 14:22 - Güncelleme: 11 Mayıs 2020 Pazartesi 14:27

Belçika Kriz Merkezinden yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 60 kişinin hastaneye kaldırıldığı, 55 kişinin taburcu edildiği bildirildi.

Kovid-19 görülen kişi sayısının 368 artarak 53 bin 449'a ulaştığı aktarılan açıklamada, 62 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Böylece salgının başlangıcından bu yana yaşamını yitirenlerin sayısı 8 bin 707'ye yükseldi.

Bu kişilerin yüzde 48'i hastanelerde, yüzde 51'i ise huzurevlerinde hayatını kaybetti. -

NORMALLEŞMEDE İKİNCİ AŞAMA

Belçika Güvenlik Konseyinin kararına göre, bugünden itibaren ülkede tüm mağazalar sosyal mesafe kurallarının korunması koşuluyla açılacak. Ülkede okulların 18 Mayıs'ta kademeli olarak yeniden açılması planlanırken, düğün ve cenaze gibi etkinliklerin yapılmasına belirli koşullarda müsaade edilecek.

Salgının seyrine göre 8 Haziran'da üçüncü aşamaya geçecek hükümet, bu aşamada restoran ve kafelerin açılmasını öngörüyor. Bununla beraber festivaller ve toplu etkinlikler, 31 Ağustos'a kadar yasak olacak. Amatör ve profesyonel spor müsabakaları da 31 Temmuz'a kadar yapılmayacak. Belirlenen tarihler, Kovid-19 vaka sayılarının artması durumunda değişebilecek.

