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Belçika resmen F-35’i seçti

Belçika Hükumeti, Hava Kuvvetlerinde bulunan F-16 savaş uçaklarını tüm baskılara rağmen F-35’lerle değiştirme kararı aldı.

  • İHA
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Belçika Hükumeti, Hava Kuvvetlerinde bulunan F-16 filosunu güçlendirmek için çizilen rotayı açıkladı. Belçika Başbakanı Charles Michel düzenlediği basın toplantısında, F-16 filosunu ABD yapımı F-35’lerle yenileyeceklerini duyurdu. Hükumet yetkilileri, hava filosundaki 54 F-16’yı 34 adet F-35 ile değiştirmeyi planladıklarını açıkladı. ABD Savunma Bakanlığının halihazırda onayladığı plana göre, değişim programı yaklaşık 4 milyar dolara mal olacak.
 
Muhalefet ise Avrupa yapımı Eurofighter Typhoon avcı uçakları yerine Amerikan yapımı F-35’lerin seçilmesine “Avrupa savunma sanayisine tokattır” değerlendirmesinde bulundu. Belçika Savunma Bakanı Steven Vandeput ise F-35 savaş uçaklarının aradıkları 7 kritere de uyduğunu söyleyerek, “Savunmaya ağır yatırım yapıyoruz” açıklamasında bulundu.

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