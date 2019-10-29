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Belçika savcılığı eski Katalonya Başkanının İspanya'ya iadesini istedi

Belçika mahkemesi ise eski Katalonya Özerk Hükümet Başkanı Carles Puigdemont'un avukatlarının kararın 16 Aralık'a ertelenmesi talebini kabul etti.

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Belçika savcılığı, iki yıldır Brüksel'in Waterloo kasabasında yaşayan ve İspanya'nın hakkında 3'üncü kez uluslararası tutuklama emri çıkarttığı eski Katalonya Özerk Hükümet Başkanı Carles Puigdemont'un İspanya'ya iadesini talep ederken mahkeme kararı 16 Aralık'a erteledi.
 
Katalonya'da 1 Ekim 2017'deki yasa dışı bağımsızlık referandumunun ardından 27 Ekim'de Katalonya yerel parlamentosunda kabul edilen tek taraflı bağımsızlık ilanından üç gün sonra Belçika'ya kaçan Puigdemont hakkında İspanyol makamlarının 2017 ve 2018 yıllarında çıkardığı uluslararası arama ve tutuklama emirleri, Belçika ve Alman mahkemeleri tarafından "usulsüzlük ve uyumsuz koşullar" gerekçeleriyle reddedilmişti.
 
İspanya, ülkenin Yüksek Mahkemesinin, yasa dışı bağımsızlık referandumundan dolayı yargılanan 9 tutuklu Katalan siyasetçiye 9 ila 13 yıl hapis cezası verilmesine gerekçe olan "isyana teşvik" ve "kamu mallarını kötüye kullanma" suçlarını Puigdemont'a da yönelterek iadesi için üçüncü kez uluslararası tutuklama emri çıkarttı.
 
İspanyol savcı Pablo Llarena tarafından çıkarılan ve Belçika savcılığının da talep ettiği Puigdemont hakkındaki uluslararası tutuklama ve iade talebiyle ilgili ilk duruşma Belçika Adalet Sarayında görüldü.
 
Belçika mahkemesi, Puigdemont'un avukatlarının kararın 16 Aralık'a ertelenmesi talebini kabul etti.
 
Puigdemont, bu sürede Belçika'yı terk etmeme ve mahkeme tarafından çağırılması halinde hazır bulunma şartlarıyla serbest kaldı.
 
Eski Katalonya Başkanının avukatları, normal şartlarda 60 gün içinde sonuçlanması beklenen iade talebinin Belçika mahkemeleri tarafından bir kez daha reddedileceğini savunuyor.
 
Diğer yandan İspanya Başbakan Yardımcısı Carmen Calvo, gazetecilere yaptığı değerlendirmede, "İspanyol hükümeti olarak Belçika adaletinin Puigdemont'u neden iade etmediğini anlayamıyoruz. İktidar olarak buna saygı göstermiyoruz. Buna karşı gerekli kararı alacağız." dedi.
 
Katalonya'da 2016-2017 yıllarında özerk hükümet başkanı olarak görev yapan ve bağımsızlık yanlısı girişimlere öncülük eden Puigdemont, yasa dışı bağımsızlık referandumu ve tek taraflı bağımsızlık ilanının ardından 30 Ekim 2017'de İspanyol yargısından kaçarak Belçika'ya gitmişti.
 
Avrupa Parlamentosunda mayısta yapılan seçimlerde Katalonya'dan aday olan ve parlamenter seçilen Puigdemont, hakkındaki ulusal düzeydeki arama ve tutuklama emrinden dolayı İspanya'ya gelmemiş ve mazbatasını alamadığı için parlamenter olamamıştı.

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