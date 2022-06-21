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Dünya

Belçika, Suriye'den 22 vatandaşını daha geri aldı

Belçika, Suriye'nin Haseke iline bağlı Malikiye ilçesinde terör örgütü YPG/PKK'nın işgalindeki Roj kampından 6 kadın ile 16 çocuğu ülkelerine geri getirdi.

AA21 Haziran 2022 Salı 12:13 - Güncelleme:
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Başbakan Alexander de Croo'nun ofisinden yapılan açıklamada, kadınların DEAŞ ile bağları nedeniyle doğrudan hapsedildiği belirtildi.

Açıklamada, kadınların geri alınmasının, bu kişilerin daha iyi izlenmesine ve kontrol edilmesine olanak tanıdığı için ulusal güvenliğin yararına olduğu ifade edildi.

Belçika ilk olarak 17 Temmuz 2021'de Hol Kampı'ndan 6 kadın vatandaşı ile 10 çocuğunu geri getirmişti.

Avrupa ülkeleri, Türkiye'nin yıllardır yaptığı çağrılara rağmen DEAŞ'a katılan vatandaşlarıyla ilgili herhangi bir tedbir almadı. Bu ülkeler, sınır dışında işlenen suçların kanıtlanmasının zorluğu, teröristlerin kısa süre sonra serbest bırakılmaları riski, cezaevlerinde diğer mahkumları da radikalleştirme ihtimalleri, ayrı hücrelerde tutulmaları ve istihbari takiplerinin getireceği maliyetler gibi faktörler nedeniyle DEAŞ'a katılan vatandaşlarını almakta uzun süre isteksiz davrandı.

YPG/PKK, Hol beldesinde Nisan 2017'de kurduğu kampta, Deyrizor'da terör örgütü DEAŞ'lılarla çıkan çatışmalardan kaçan sivilleri, teslim olan bazı DEAŞ'lıları ve ailelerini insanlık dışı koşullarda tutuyor. Örgüt, çoğunlukla heyetlerin ziyaretlerinden önce bu kişilerin bazılarını nispeten iyi durumdaki Roj kampına aktarıyor.

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