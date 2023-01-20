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Dünya

Belçika, Ukrayna'ya tanksavar ve uçaksavar gönderiyor

Belçika hükümeti, Rusya ile savaşan Ukrayna'ya askeri destek kapsamında uçaksavar ve tanksavar silahlar göndermeyi planlıyor.

AA20 Ocak 2023 Cuma 13:20 - Güncelleme:
Belçika, Ukrayna'ya tanksavar ve uçaksavar gönderiyor
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Belçika Savunma Bakanı Ludivine Dedonder, yardım kararını, bugün ABD'nin Almanya'daki Ramstein üssünde 30'dan fazla ülkenin savunma bakanlarının katılımıyla Ukrayna'ya askeri desteğin ele alınacağı Ukrayna Temas Grubu Toplantısı öncesinde açıkladı.

Federal Meclisteki konuşmasında Ukrayna'ya askeri ve sivil desteklerinin devam ettiğini hatırlatan Dedonder, bu desteği artıracaklarını söyledi.

Dedonder, bu kapsamda Ukrayna'ya gönderilecek tanksavar ve uçaksavar silahların değerinin yaklaşık 90 milyon avro olduğunu belirtti.

Belçika Savunma Bakanı'nın açıkladığı askeri yardımın, bugün yapılacak Bakanlar Kurulu toplantısında görüşülmesi ve onay alması bekleniyor.

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