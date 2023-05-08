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Dünya

Belçika ve Hollanda'da oy kullanma işlemi sona erdi

Belçika ve Hollanda'da yaşayan Türk seçmenlerin, Türkiye'de ?14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için oy kullanma işlemi bitti.

AA8 Mayıs 2023 Pazartesi 01:59 - Güncelleme:
Belçika ve Hollanda'da oy kullanma işlemi sona erdi
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Belçika'nın başkenti Brüksel ve Anvers kentindeki Expo alanlarında kurulan seçim merkezlerinde Türk vatandaşların oy verme işlemi yerel saatle 21.00'da sona erdi ve sandıklar kapandı.

Oylar, sayılarak çuvallara koyulduktan sonra muhafaza edilmek üzere Brüksel Başkonsolosluğuna gönderildi.

Brüksel Başkonsolosu Umut Deniz, AA muhabirine, çuvalların Sandık Muhafaza ve Ulaştırma Komisyonunun sorumluluğunda başkonsolosluktaki emniyetli odada Almanya'nın Köln kentine gönderilene dek korunacağını söyledi.

Deniz, 10 Mayıs Çarşamba günü çuvalların buradan alınarak hava yolu ile Türkiye'ye gönderileceği Köln'deki toplama merkezine transfer edilmek üzere araçlara yüklenmesinin planlandığını belirtti.

"Sükunet ve huzur içinde bir seçim oldu. Katılım son derece memnuniyet vericiydi." diyen Deniz, vatandaşların otobüslerle Belçika'nın her yerinden ve hatta Fransa, Almanya, Hollanda gibi ülkelerden de gelerek oy kullandıklarını dile getirdi.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre Belçika'da 153 bin 443 kayıtlı seçmen bulunuyor.

Belçika'da 29 Nisan'da başlayan oy verme işlemi 9 gün sürdü.

HOLLANDA

Hollanda'da da, Türkiye'deki seçimler için oy kullanma işleminin yerel saatle 21.00'de tamamlanmasının ardından sandıklar kapandı.

Başkent Amsterdam, Lahey, Deventer ve bu seçimde ilk kez sandık kurulan Eindhoven'da 29 Nisan'da başlayan oy verme işlemi, Eindhoven'da üç gün sürerken diğer şehirlerde 9 gün sürdü.

Sandıkların kapanmasının ardından oy pusulaları, sandık komisyonu ve müşahitler nezaretinde mühürlenerek çuvallara konuldu.

Oy pusulaları, diplomatik kurye vasıtasıyla, hava yoluyla Türkiye'ye taşınarak YSK'ya teslim edilecek.

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