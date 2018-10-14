Belçika yerel seçimler için sandık başına gidiyor

Belçika'da bugün 8 milyon seçmen, belediye başkanlarını seçmek için sandık başına gidiyor. Yerel saatle 08.00’de başlayan oy verme işlemleri 16.00’da sona erecek. Oy sayma işlemleri ise saat 18.00’de başlayacak. Seçmenler 589 şehrin belediye başkanını ve belediye meclislerini seçecek.

11 milyon nüfuslu Belçika'da farklı partilerin listelerinden aday olan yaklaşık 120 Belçikalı Türk bulunuyor. Koltuklarını korumaya çalışan deneyimli siyasetçilerin yanı sıra afişlerde birçok yeni yüz de görmek mümkün. Yaklaşık 230 bin Türkün yaşadığı ülkede başta Gent, Schaerbeek, Saint-Josse ve Anderlecht şehirleri olmak üzere birçok şehirde Türk adaylar seçime katılıyor. Seçim kampanyasında Belçikalı Türk adaylar, özellikle temizlik ve eğitim sorunları, gençlere yönelik spor faaliyetleri, güvenlik, yaşlıların durumu, şans oyunları ve işsizlik konularına değiniyor. Birçok aday topluma faydalı olmanın önemini belirtiyor.

Türk kökenli adaylardan iktidar partisi Reformist Hareket'in listesinden Anderlecht Belediye Meclis üye adayı olan Mustafa Ulusoy, sabah saatlerinde oyunu kullandı. Avrupalı Türklerin bulundukları ülkelerin yerel seçimlerine katılmasının önemine vurgu yapan Ulusoy, seçmenlere teşekkür ederek, seçim sonuçlarının hayırlara vesile olmasını diledi. Arap kökenli Belçikalı seçmenler ise, Türk kökenli adayların yarışmasından memnun olduklarını belirterek, “Erdoğan gibi dik dursunlar, biz arkalarındayız” mesajını verdi.

Bölücü terör örgütü PKK sempatizanı Eşit Haklar Bakanı Zuhal Demir de Genk’te belediye başkanı adayı olarak seçimlere girdi. Milli Görüş, MHP ve AK Parti aleyhine bir seçim kampanyası yapan Demir'in alacağı sonuç merakla bekleniyor. Seçim öncesi Türk kökenli adaylar hakkında adeta linç kampanyası yapılmasına rağmen Türk kökenli adayların alacakları oylar da merak ediliyor.

Öte yandan, Belçika önümüzdeki yıl yapılacak bölgesel ve federal seçimlere hazırlanıyor. Bölgesel ve federal seçimlerin 26 Mayıs 2019 tarihinde gerçekleşmesi öngörülüyor. Avrupa Parlamentosu (AP) seçimleri ise 23-26 Mayıs 2019 tarihleri arasında yapılacak.

Ülke genelinde 6 yılda bir yapılan belediye ve meclis seçimlerinde Avrupa Birliği (AB) ve Belçika vatandaşı olanlar belediye ve eyalet meclisi için oy kullanabilirken, AB vatandaşı olmayanlar sadece belediye meclisi için oy kullanma hakkına sahip.