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Belçika'da 100 gündür hükümet kurulamadı

Federal devlet yapısına sahip Belçika'da 26 Mayıs'ta yapılan genel seçimlerin üzerinden 100 gün geçmesine rağmen hükümet kurulamadı.

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Belçika Kralı Philippe'in seçimlerden dört gün sonra partileri uzlaştırmak için atadığı deneyimli siyasetçiler Dışişleri ve Savunma Bakanı Didier Reynders ile Flaman Sosyalist Parti (SP.A) üyesi Johan Vande Lanotte'nin, Flaman ve Valon partilerini uzlaştırma çabaları da sonuçsuz kaldı.

Ülkede şu ana kadar sadece Brüksel Başkent Bölgesi'nde hükümet kurulabildi. Flaman ve Valon bölgelerinde henüz hükümet kurulamazken, federal düzeyde de koalisyon görüşmeleri neticelendirilemedi.

Kral'a seçimlerden bu yana koalisyon görüşmeleriyle ilgili çeşitli raporlar sunan Reynders ve Lanotte, geçen hafta hükümette yer alabilecek yedi partiyi bir masada buluşturmayı başardı. Bununla birlikte Fransızca konuşan Valon bölgesi partileri ile Flaman bölgesi partileri arasındaki etnik temelli ayrılıktan kaynaklanan politikaların müzakereleri tıkadığı gözleniyor.

Ara bulucuların, siyasi tıkanıklığı aşacak yeni hamleler konusunda fikir alışverişi için 9 Eylül'de Kral'ı ziyaret etmesi ve yeni bir değerlendirme raporu sunması bekleniyor.

- FLAMAN BÖLGESİNDE AŞIRI SAĞ PARTİLER YÜKSELİŞTE
 

Federe yapılı Belçika'da kişi başına düşen gelirin 32 bin avro düzeyinde bulunduğu Flaman bölgesiyle, 23 bin avro düzeyindeki Valon bölgesi arasındaki tek anlaşmazlık noktası ekonomi değil. Flamanlar zengin kuzeyden güneye kaynak aktarımına ve daha baskın bir dil olan Fransızcanın Brüksel çevresine taşmasına karşı çıkarken, Valonlar eşitlik talep ediyor.

Seçim kampanyasında Belçika'nın bölünmesini savunarak ülke nüfusunun yüzde 60'ının yaşadığı zengin Flaman bölgesinde, oyların yaklaşık yüzde 25'ini alarak birinci çıkan Yeni Flaman İttifakı'nı (N-VA), 18,5 puanla ırkçı Flaman Menfaati (VB) takip ediyor.

Federal düzeyde birinci parti olan sağcı ve ayrılıkçı N-VA'nın denklem dışında tutulamayacağı pazarlığın, siyasi krizi derinleştirmesinden endişe ediliyor.

Belçika'da siyasi çıkmazın aylarca çözülememesi halinde yeni bir seçim olasılığı da göz ardı edilmiyor.

- HÜKÜMETSİZ KALMA REKORU BELÇİKA’DA
 

Bağımsızlık yanlısı N-VA, 2010 yılındaki genel seçimlerden birinci parti çıkmasına rağmen koalisyon pazarlıklarına girmek istemeyince ağır bir siyasi kriz yaşanmış ve ülke 541 gün hükümetsiz kalmıştı.

Flamanca ve Fransızcaya ilaveten 80 bin kişilik otonom Alman toplumu nedeniyle Almancanın da resmi dil olduğu Belçika'da, bölgeler arasında yaşanan dil ve gelir paylaşımı eksenli anlaşmazlıklar hemen her seçim sonrasında siyasi krizlere neden oluyor. Belçika'da hükümetsiz kalma süresi 2007 yılında 194 gün, 1988 seçimlerinin ardından 148 gün, 1979 seçimlerinin ardından 107 gün ve 1992 seçimlerinde 102 gün olmuştu.

N-VA yine aynı şekilde 2014 seçimlerinde yüzde 32 oyla birinci parti çıkmış ancak daha sonra koalisyon ortağı olduğu federal hükümetten çekilerek belirsizliğe yol açmıştı.

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