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Belçika’da 182 terörist serbest bırakıldı

DEAŞ terör örgütünün birçok kez hedefi olan Belçika’da Adalet Bakanı Koen Geens'in, bugüne kadar 182 teröristin serbest bırakıldığını açıklaması büyük tepki topladı.

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Terör örgütü DEAŞ'ın birçok kez hedef aldığı Belçika’da, Adalet Bakanı Koen Geens tepki çeken açıklamalarda bulundu. Geens bugüne kadar 182 terörist, terörist ortağı ve radikalin cezalarını tamamlayıp serbest bırakıldığını açıkladı. Sp.a partisi milletvekili Annick Lambrecht'in Adalet Bakanlığından serbest kalan terörist rakamlarını istemesi üzerine cevap veren Adalet Bakanı Geens, ayrıca Belçika hapishanelerinde cezaları devam eden 230 terörist olduğunu açıkladı. Tutuklu teröristlerden 24’ünün Hasselt ve Ittre şehirleri hapishanelerinde tutulduğu biliniyor.
 
Terör tehlikesi devam ediyor
 
Terörle mücadeleye devam eden Belçika’da, saldırı hazırlığı içinde olan 2 şüpheli Perşembe günü mahkeme karşına çıkmıştı. Adalet Bakanlığınca terör saldırısı planlama ve hazırlamaktan yargılandığı bilinen teröristlerin baş zanlısı, Molenbeek şehrinde yakalanırken, ortağı da Brugge şehrinde tespit edilip yakalandı.
 

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