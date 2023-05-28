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Dünya

Belçika'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zaferini kutlanıyor

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunu resmi olmayan sonuçlara göre Recep Tayyip Erdoğan'ın kazanması Belçika'nın başkenti Brüksel'de kutlanıyor.

IHA28 Mayıs 2023 Pazar 20:49 - Güncelleme:
Belçika'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zaferini kutlanıyor
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Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunu henüz kesim olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kazanması Brüksel'de sevinçle kutlanıyor. Belçika'da yaşayan Türk vatandaşları başkent Brüksel'de bulunan ve Türk mahallesi olarak da bilinen Schaerbeek semtinde toplandı. Büyük bir kalabalık Brüksel'de sevinç gösterilerinde bulundu. Ellerinde Türk bayrakları ve araçlarında Erdoğan şarkılarıyla Brüksel sokaklarında sevim gösterilerinde bulunan Türkler mutluluklarını paylaştı.

Cumhurbaşkanı seçiminin ikici turu için oy verme işlemi Belçika'da başkent Brüksel, Anvers ve Hasselt şehirlerinde kurulan sandıklarda yapılmıştı. Türk seçmenler, Belçika'da 35 sandıkta oylarını kullanmıştı.

Öte yandan Belçika'da seçimin ilk turunda 9 gün boyunca 85 bin 897 oy kullanılırken katılım oranı yüzde 56.5 olarak gerçekleşmişti. İkinci turda ise Belçika'da yaşayan Türk seçmenlerin 91 bin 729'u oy kullandı. Bu rakama göre katılım oranı yüzde 60 olarak kaydedildi.

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