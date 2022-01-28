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Dünya

Belçika'da enflasyon 39 yılın zirvesinde

Belçika'da ocak ayında enflasyon yüzde 7,59'la 1983 yılından beri ölçülen en yüksek seviyeye çıktı.

AA28 Ocak 2022 Cuma 14:59 - Güncelleme: 28 Ocak 2022 Cuma 15:00
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Belçika İstatistik Kurumu (Statbel), ülkenin ocak ayı enflasyon verilerini yayımladı. Buna göre, Belçika'da aralık ayında yüzde 5,71 olan enflasyon, ocakta yüzde 7,59'a ulaştı.

Böylece, enflasyon 1983 yılından bu yanan ölçülen en yüksek seviyeye ulaşmış oldu.

Ülkede, çekirdek enflasyon ise ocakta yüzde 2,98'e çıktı.

Ocak ayında en önemli fiyat artışları elektrik, doğalgaz, ekmek, tahıl ürünleri, yakıt, sağlık sigortası, içecekler, kalorifer yakıtı, et ve süt ürünlerinde gerçekleşti.

Ülkede enflasyon artışını en fazla tetikleyen unsur ise enerji fiyatlarındaki yükseliş oldu.

Enerjideki fiyat artış oranı yüzde 60,86'yı bulurken, bunun ocak ayı enflasyonuna katkısı yüzde 4,97 düzeyinde gerçekleşti.

Belçika'da 1 yıl öncesine kıyasla elektrik fiyatları yüzde 70,8, doğal gaz fiyatları yüzde 153,7, kalorifer yakıtı yüzde 47,1 ve diğer yakıtlar ise yüzde 25,4 arttı.

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