İSTANBUL 28°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Haziran 2021 Pazartesi / 18 Zilkade 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,7341
  • EURO
    10,4121
  • ALTIN
    498.099
  • BIST100
    1379.74
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Belçika'da her üç kişiden biri tam aşılandı
Dünya

Belçika'da her üç kişiden biri tam aşılandı

Belçika'da her üç kişiden birinin iki doz Kovid-19 aşısı olduğu duyuruldu.

AA28 Haziran 2021 Pazartesi 15:13 - Güncelleme: 28 Haziran 2021 Pazartesi 15:14
ABONE OL

Ulusal Halk Sağlığı Enstitüsüne göre, toplam 6 milyon 905 bin 604 kişiye en az bir doz aşı yapıldı.

Bu rakam toplam nüfusun yaklaşık yüzde 60'ına, 18 yaş üstü kişilerin yüzde 75'ine tekabül ediyor.

3 milyon 829 bin 652 kişinin tam aşılandığı ülkede, söz konusu rakam toplam nüfusun yüzde 33'ü ve yetişkin nüfusun yüzde 41,5'ine denk geliyor.

Avrupa'da nüfusa oranla salgında en çok kişinin hayatını kaybettiği Belçika'da hükümet, günlük yeni vakaların geçen yaz kaydedilen sayılara (650) inmesiyle yeme içme sektörü ve toplu faaliyetler gibi bazı alanlarda kısıtlamaları gevşetmişti.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.