Belçika'da koronavirüs önlemleri devam edecek

AA 13 Kasım 2020 Cuma 19:28 - Güncelleme: 13 Kasım 2020 Cuma 19:28

Belçika Başbakanı Alexander De Croo, federal ve bölgesel hükümetlerin yetkililerinin katılımıyla yapılan toplantıdan sonra salgın durumunda genel anlamdaki iyileşmeye rağmen mevcut önlemleri sürdüreceklerini bildirdi.

De Croo, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Az da olsa iyileşme var ancak durum halen ciddiyetini koruyor." ifadesini kullandı.

İki haftalık tatilin ardından okulların pazartesi günü yeniden eğitime başlayacağını hatırlatan De Croo, "Aşırı derecede dikkatli olmaya devam etmeliyiz." uyarısında bulundu.

Kovid-19 salgınından Avrupa'da en fazla etkilenen ülkelerden Belçika'da tatil mevsiminin bitmesiyle vakalar artmaya başlamış, ekim ayında sayılar ilk dalganın da üzerine çıkmıştı. Bunun üzerine restoran, bar ve kafelerin kapatılması, gece sokağa çıkma kısıtlaması, açık ve kapalı tüm alanlarda maske zorunluluğu, temel ihtiyaç malzemeleri satanlar hariç tüm mağazaların kapatılması ve mümkün olan iş kollarında evden çalışma zorunluluğu gibi tedbirler alınmıştı.

Geçen ay alınan tedbirlerin fayda sağladığı görülüyor. Yeni vaka sayıları günlük ortalama 15 bin civarından 7 bine kadar düştü. Hastanelere kabul edilenler ve yoğun bakımda bulunanların sayısında da az da olsa gerileme bulunuyor.

Ancak hayatını kaybedenlerin sayısı hızla artmaya devam ediyor. 11,4 milyon nüfuslu Belçika'da her gün yaklaşık 200 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybediyor. Bugüne kadar virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 13 bin 891 olurken toplam vaka sayısı 520 bini aştı.