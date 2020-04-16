İSTANBUL 14°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,9112
  • EURO
    7,5233
  • ALTIN
    383.134
  • BIST100
    96389.3
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Belçika'da koronavirüs tedbirleri: Kısmi sokağa çıkma yasağı 3 Mayıs'a kadar uzatıldı
Dünya

Belçika'da koronavirüs tedbirleri: Kısmi sokağa çıkma yasağı 3 Mayıs'a kadar uzatıldı

Diplomasinin merkez üssü Belçika'da hükümet ile Milli Güvenlik Konseyi yaptıkları toplantının ardından Belçika genelinde koronavirüs (Covid-19) nedeniyle uygulanan kısmi sokağa çıkma yasağının 3 Mayıs'a kadar uzatıldığını açıkladı.

DHA16 Nisan 2020 Perşembe 13:25 - Güncelleme: 16 Nisan 2020 Perşembe 13:25
ABONE OL

Belçika Başbakanı Sophie Wilmes, Belçika’da 18 Mart’ta getirilen ve 19 Nisan’a kadar uzatılan sokağa çıkma sınırlamasının 3 Mayıs’a kadar yeniden uzatıldığını bildirdi. Festival ve her türlü organizasyonun 31 Ağustos’a kadar iptal edildiğini bildiren Wilmes, 134 milyon tıbbi maske ve 54 Milyon FFP2 tipinde maske şiparişi verdiklerini belirtti. Wilmes aynı zamanda alınan önlemlerin önümüzdeki haftalarda duruma göre değişiklik gösterebileceğini de belirtti. İnşaat malzemesi, bahçe malzemeleri ve evcil hayvan malzemeleri satan iş yerlerinin 20 Nisan’dan itibaren kısmi olarak açılmasına karar verildi. Belçika genelinde market, eczane ve paket servis yapan restoranlar ise açık.

İsmail Saymaz canlı yayında açık açık yalan söyledi

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.