İSTANBUL 23°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,99
  • EURO
    7,5922
  • ALTIN
    383.497
  • BIST100
    100988
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Belçika'da koronavirüs vaka sayısı 48 bine yaklaştı
Dünya

Belçika'da koronavirüs vaka sayısı 48 bine yaklaştı

Belçika'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı son 24 saatte 525 artarak 47 bin 859'a ulaştı.

AA29 Nisan 2020 Çarşamba 12:22 - Güncelleme: 29 Nisan 2020 Çarşamba 12:22
ABONE OL

Belçika Kriz Merkezinden yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 174 kişinin hastaneye kaldırıldığı, 340 kişinin de taburcu edildiği bildirildi.

Açıklamada, yoğun bakım ünitesindeki hasta sayısının 79 azalarak 797 olduğu bilgisi paylaşıldı.

Kovid-19 görülen kişi sayısının 525 artarak 47 bin 859'a ulaştığı aktarılan açıklamada, 170 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Salgının başlangıcından bu yana yaşamını yitirenlerin sayısı böylece 7 bin 501'e yükseldi. Bu kişilerin yüzde 46'sı hastanelerde, yüzde 53'ü ise huzurevlerinde hayatını kaybetti.

Kovid-19'u yenen bebek evine uğurlandı

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.