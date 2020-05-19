İSTANBUL 28°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,7737
  • EURO
    7,4222
  • ALTIN
    377.776
  • BIST100
    101983
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Belçika'da koronavirüs vaka sayısı 56 bine yaklaştı
Dünya

Belçika'da koronavirüs vaka sayısı 56 bine yaklaştı

Belçika'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı son 24 saatte 232 artarak 55 bin 791'e ulaştı.

AA19 Mayıs 2020 Salı 12:29 - Güncelleme: 19 Mayıs 2020 Salı 12:30
ABONE OL

Belçika Kriz Merkezinden yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 50 kişinin hastaneye kaldırıldığı, 30 kişinin taburcu edildiği bildirildi.

Açıklamada, yoğun bakım ünitesindeki hasta sayısının 3 artarak 345 olduğu bilgisi paylaşıldı.

Kovid-19 görülen kişi sayısının son 24 saate 232 artarak 55 bin 791'e ulaştığı aktarılan açıklamada, 29 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Böylece salgının başlangıcından bu yana yaşamını yitirenlerin sayısı 9 bin 108'e yükseldi. Bu kişilerin yüzde 48'i hastanelerde, yüzde 51'i ise huzurevlerinde hayatını kaybetti.

- AB ÜLKELERİNE SINIRLARIN KADEMELİ BİÇİMDE AÇILMASI GÜNDEMDE

Belçika Dışişleri Bakanı Philippe Goffin, Le Soir gazetesine verdiği röportajda, ülkesinin AB Komisyonu tavsiye kararı doğrultusunda kapılarını AB vatandaşlarına kademeli olarak açmayı planladığını bildirdi.

Öte yandan, ülkede normalleşmenin üçüncü aşamasına en erken 8 Haziran'da geçileceği açıklanmıştı.

MSB: Hassas Güdüm Kiti-84 Lazer Arayıcı Başlık'ın test atışları başarıyla gerçekleştirildi

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.