İSTANBUL 17°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,955
  • EURO
    7,529
  • ALTIN
    378.929
  • BIST100
    97865.1
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Belçika'da koronavirüs vaka sayısı son 24 saatte 1329 artarak 36 bin 138'e ulaştı
Dünya

Belçika'da koronavirüs vaka sayısı son 24 saatte 1329 artarak 36 bin 138'e ulaştı

Belçika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı son 24 saatte 1329 artarak 36 bin 138'e ulaştı.

AA17 Nisan 2020 Cuma 12:29 - Güncelleme: 17 Nisan 2020 Cuma 12:29
ABONE OL

Belçika Kriz Merkezinden yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 320 kişinin hastaneye kaldırıldığı, 339 kişinin de taburcu edildiği bildirildi.

Açıklamada, 15 Mart'tan bu yana Kovid-19 tanısı konan 7 bin 961 kişinin iyileştiği bilgisine yer verilirken, yoğun bakım ünitesindeki hasta sayısının 42 azalarak 1140'a gerilediği kaydedildi.

Kovid-19 görülen kişi sayısının son 24 saatte 1329 artarak 36 bin 138'e çıktığı aktarılan açıklamada, 313 kişinin de hayatını kaybettiği belirtildi.

Salgının başlangıcından bu yana yaşamını yitirenlerin sayısı böylece 5 bin 163'e yükseldi.

Cüneyt Özdemir isyan etti: Bunları tespit edip almayacaksın, ''buyur İngiltere'ye'' diyeceksin

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.