AA 26 Nisan 2020 Pazar 12:29 - Güncelleme: 26 Nisan 2020 Pazar 13:03

Belçika Kriz Merkezinden yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 204 kişinin hastaneye kaldırıldığı, 368 kişinin de taburcu edildiği bildirildi.

Açıklamada, yoğun bakım ünitesindeki hasta sayısının 43 azalarak 891'e gerilediği de vurgulandı.

Kovid-19 görülen kişi sayısının son 24 saatte 809 artarak 46 bin 134'e çıktığı aktarılan açıklamada, 178 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Salgının başlangıcından bu yana yaşamını yitirenlerin sayısı böylece 7 bin 94'e yükseldi. Bunların yüzde 45'i hastanelerde, yüzde 53'ü ise huzurevlerinde vefat etti.

- BRÜKSEL HAVAYOLLARI 15 MAYIS'TA UÇUŞLARI BAŞLATMAYI PLANLIYOR



Brüksel Havayolları sözcüsü, yerel basına yaptığı açıklamada, durumu yakından takip ettiklerini, uçuşları 15 Mayıs'ta tekrar başlatmak için çalışmalar yürüttüklerini açıkladı.

Sözcü, sahadaki duruma göre tarihte değişiklik olabiliceğini aktardı.

Belçika Sağlık Enstitüsü ise yaptığı çalışmaya göre toplumun yaklaşık yüzde 4,3'ünün Kovid-19'a karşı bağışıklık kazanabilmiş olacağını kaydetti.

Çalışmanın farklı bölgelerden alınan kan örnekleriyle yapıldığı, toplumun daha geniş bir kesimindeki kişilerde antikor bulunabilineceği belirtildi.

Adalet Bakanı Koen Geens ise bir radyo kanalına yaptığı açıklamada, hükümetin tüm vatandaşlara 4 Mayıs'a kadar maske dağıtmasının çok zor olacağını açıkladı. Belçika Ulusal Güvenlik Konseyinin "normalleşme" sürecine ilişkin son kararlarına göre 4 Mayıs'tan sonra toplu taşımada maske takılması zorunlu olacak.

- OKULLAR SIKI KURALLARA TABİ OLACAK



Belçika'da okulların kademeli olarak 18 Mayıs'tan sonra açılması öngörülürken, Valonya ve Brüksel bölgesi Eğitim Bakanı Caroline Desir, okullarda uyması gereken bazı kuralları açıkladı.

Sınıfların her gün temizlenmesi gerektiğini, 12 yaş ve üstü öğrencilerin maske takmasının zorunlu olduğunu ifade eden Desir, sınıflarda da öğrenciler arasında sosyal mesafe kurallarının korunması gerektiğini vurguladı.

Desir, bu kurallar uygulandığı müddetçe daha fazla öğrencinin okullara gidebileceğine işaret etti.