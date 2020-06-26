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Dünya

Belçika'da Kovid-19 vaka sayısı 61 bini geçti

Belçika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı son 24 saatte 99 artarak 61 bin 106'ya yükseldi.

AA26 Haziran 2020 Cuma 12:55 - Güncelleme: 26 Haziran 2020 Cuma 12:56
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Belçika Ulusal Halk Sağlığı Enstitüsünden (Sciensano) yapılan açıklamada, son 1 haftada günde ortalama 89 vakanın tespit edildiği, 15 kişinin hastanede tedavi altına alındığı belirtildi.

Kovid-19 vaka sayısının son 24 saatte 99 artarak 61 bin 106'ya çıktığı kaydedilen açıklamada, ülkede salgının başlangıcından bu yana ölenlerin sayısının 5 artarak 9 bin 731'ye yükseldiği bildirildi.

Bu kişilerin yüzde 49'u hastanelerde, yüzde 50'si huzurevlerinde yaşamını yitirdi.

Diğer taraftan ülke, 1 Temmuz'da normalleşme sürecinde dördüncü aşamaya geçecek.

Havuz, eğlence parkları, sinema ve tiyatrolar belli kısıtlamalar altında açılırken, kültürel faaliyetlerin kapalı alanlarda 200, açık alanlarda 400 kişiyle düzenlenmesine izin verilecek.

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