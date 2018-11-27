Belçika'da otistik kadına ötenazi uygulayan doktorlara soruşturma

Belçika medyasında yer alan habere göre, Flaman bölgesinde 2010'da üç doktor, 38 yaşındaki otistik bir kadın hastaya ötenazi uyguladı.

Ülkede ötenazi 2002'den beri yasal olsa da savcılık "Asperger sendromu" teşhisi konulan hastanın doktorlar tarafından "zehirlendiği" iddiasıyla soruşturma başlattı.

Hastanın ailesi, otizmli kadının ölümünde "yasa dışı müdahele" olduğu gerekçesiyle şikayette bulunmuştu.