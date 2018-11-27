Son Dakika Haberleri 27

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Belçika'da otistik kadına ötenazi uygulayan doktorlara soruşturma

Belçika'da savcılık, otistik kadın hastaya ötenazi uygulayan doktorlar hakkında soruşturma başlattı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Belçika medyasında yer alan habere göre, Flaman bölgesinde 2010'da üç doktor, 38 yaşındaki otistik bir kadın hastaya ötenazi uyguladı.

Ülkede ötenazi 2002'den beri yasal olsa da savcılık "Asperger sendromu" teşhisi konulan hastanın doktorlar tarafından "zehirlendiği" iddiasıyla soruşturma başlattı.

Hastanın ailesi, otizmli kadının ölümünde "yasa dışı müdahele" olduğu gerekçesiyle şikayette bulunmuştu.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Kerkük´teki Tarihi Kayseri Çarşısı´nda yangın çıktı

Kerkük´teki Tarihi Kayseri Çarşısı´nda yangın çıktı

Fenerbahçe'de hoca defteri yeniden açıldı

Fenerbahçe'de hoca defteri yeniden açıldı

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA