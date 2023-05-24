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Dünya

Belçika'da PKK provokasyonu! Terör destekçileri Cumhur İttifakı müşahitlerine saldırdı

Terör örgütü PKK'nin siyasi uzantılarından Yeşil Sol Parti'li kişiler Belçika'nın başkenti Brüksel'de Türkiye'deki Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turunda provokasyona girişti. Cumhur İttifakı'nın müşahitlerine saldıran terör destekçileri, bir kadın görevliye sözlü, iki kişiyi de demir çubuklar ve sandalyelerle yaraladı.

AA24 Mayıs 2023 Çarşamba 01:33 - Güncelleme:
Belçika'da PKK provokasyonu! Terör destekçileri Cumhur İttifakı müşahitlerine saldırdı
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Belçika'nın başkenti Brüksel'de, Türkiye'deki Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için oy verme işleminin sonlarına yaklaşıldığı sırada terör örgütü PKK'nın destekçisi Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi (Yeşil Sol Parti) müşahitlerinin bulunduğu grup, diğer sandık müşahitlerine saldırdı.

TERÖR DESTEKÇİLERİ SANDIK MÜŞAHİTLERİNE SALDIRDI

Brüksel'deki Expo alanında kurulan sandıklarda yerel saatle 21.00 sularında terör destekçisi Yeşil Sol Parti sandık müşahitleri ve onlarla birlikte hareket eden grup, Cumhur İttifakı'nın müşahitlerine sözlü sataşmalarının ardından fiziki saldırıya geçti.

Görgü tanıkları, Yeşil Sol Parti sandık müşahitleri ve saldırgan grubun bir kadın sandık görevlisine sözlü saldırıda bulunarak küfrettiğini, bunun üzerine diğer müşahitlerin ve seçmenlerin de tepki gösterdiğini aktardı.

DEMİR ÇUBUKLAR VE SANDALYELERLE SALDIRDILAR

Kavgacı tutumunu sürdüren grup, müşahitlere ve oy kullanmak üzere orada bulunan seçmenlere demir çubuklar ve sandalyelerle saldırdı.

Saldırıda iki seçmen yaralandı. Yaralılardan, başına demir çubukla darbe alan bir seçmen hastaneye kaldırıldı.

Olaylardan sonra Brüksel'deki Expo alanına gelen polis, iki grubu ayırdı. Yaralı seçmen hastanede müşahede altında tutulurken oy verme işleminin yapıldığı binaya girişler kapatıldı.

İşte o alçak saldırının görüntüleri;

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