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Dünya

Belçika'da salgın rakamları rekor kırdı

Belçika'da pazartesi tespit edilen 60 bin yeni Kovid-19 vakası, salgının başından bu yana en yüksek rakam olarak kayda geçti.

AA20 Ocak 2022 Perşembe 01:26 - Güncelleme: 20 Ocak 2022 Perşembe 01:26
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Belçika Sağlık Bakanı Frank Vandenbroucke, yerel basına yaptığı açıklamada, ülkede 17 Ocak Pazartesi günü 60 bin vaka görüldüğünü bildirdi.

Bu, Avrupa'da Kovid-19 salgınından nüfusuna göre en çok etkilenen ülkelerden Belçika'da kaydedilen en yüksek vaka sayısı oldu.

Aynı zamanda hızla yayılan Omicron varyantının Avrupa'da ilk tespit edildiği ülke olan Belçika'daki uzmanlar vaka sayılarının kısa sürede 125 bini bulacağı uyarısında bulunuyordu.

Ulusal Halk Sağlığı Enstitüsü, düzenli olarak ülkedeki haftalık vakaların günlük ortalamasını yayımlıyor. Bu veriler de geçen hafta günlük 28 bini bulmuştu. Bu sayının hızla yükselmesi bekleniyor.

Son laboratuvar analizlerine göre, ülkedeki vakaların yüzde 94'ü Omicron varyantı kaynaklı. Vaka sayılarının hızla artmasına karşın hastanelerdeki hasta sayılarında nispeten daha düşük artış ve yoğun bakımda tedavi edilenlerin sayısındaki düşüş Belçikalı yetkililer ve uzmanlar tarafından ihtiyatlı iyimserlik içinde karşılanıyor.

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