İSTANBUL 30°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
09 Ağustos 2020 Pazar / 19 ZilHicce 1441
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,2916
  • EURO
    8,5355
  • ALTIN
    477.149
  • BIST100
    1060.59
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Belçika'da saptanan koronavirüs vaka sayısı 73 bini geçti
Dünya

Belçika'da saptanan koronavirüs vaka sayısı 73 bini geçti

Belçika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen kişi sayısı 73 bin 401'e çıktı.

AA09 Ağustos 2020 Pazar 12:10 - Güncelleme: 09 Ağustos 2020 Pazar 12:10
ABONE OL

Belçika Ulusal Halk Sağlığı Enstitüsü (Sciensano), 30 Temmuz-5 Ağustos haftasındaki günlük ortalama vaka sayısının 564'e çıktığını, bunun bir önceki haftaya göre yüzde 1'lik artışa karşılık geldiğini açıkladı.

Son tespit edilen vakalarla yaklaşık 11 milyon nüfuslu Belçika'da, bugüne kadar Kovid-19'a yakalanan kişi sayısı 73 bin 401 oldu.

Salgının başlangıcından bu yana ülke genelinde hayatını kaybedenlerin sayısı ise 9 bin 870'e ulaştı.

- SAHİL KENARINDA TEDBİRLER

Sıcak hava dalgasının ülke genelinde etki göstermesiyle birlikte Belçika'nın sahil kentlerinde yoğunluk yaşandı.

Yerel basında yer alan haberlere göre, bir plajda çıkan kavga ve yoğunluk nedeniyle birçok sahil kasabası günlük ziyaretçileri yasakladığını duyurdu.

- GEÇEN AY ALINAN YENİ ÖNLEMLER

Ülkede artan Kovid-19 vakaları nedeniyle Belçika hükümeti geçen ay bir dizi yeni önlem almıştı.

Bu çerçevede vakaların en çok görüldüğü Anvers kentinde gece sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş, ülke genelinde alışveriş yapılan kalabalık cadde ve sokaklarda maske takma zorunluluğu getirilmiş, sosyal çemberin daraltılarak bir ailenin 4 hafta boyunca sadece 5 kişiyle görüşmesine izin verilmiş, restoran ve kafelere gidenlerin e-posta ve telefon numarası bırakması zorunluluğu gibi tedbirler uygulamaya geçirilmişti.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.