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Belçika'da sığınmacı kampında Filistinli çocuk ölü bulundu

Belçika'nın Anvers kentinin Broechem kasabasındaki sığınmacı kampında 9 yaşında Filistinli bir çocuk ölü bulundu.

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Yerel basında yer alan haberlere göre, Anvers'in Broechem kasabasında bulunan sığınmacı kampında annesiyle birlikte kalan 9 yaşında Filistinli çocuğun cesedi kamp alanında bulundu.

Filistinli çocuğun pazartesi akşamı kampta bisiklet kullanırken kaybolduğu ifade edilen haberlerde, savcılığın cinayet soruşturması başlattığı ve 5 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

"SORUMLULAR CEZALANDIRILACAKTIR"

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından bir mesaj paylaşan Belçika Başbakanı Charles Michel, "Çocuğun trajik ölümüyle ilgili taziyelerimi sunuyorum. Konuya ilişkin bağımsız ve şeffaf bir soruşturma başlatılacaktır. Sorumlular cezalandırılacaktır." ifadelerini kullandı. 

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