İSTANBUL 4°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Şubat 2023 Çarşamba / 18 Recep 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,8317
  • EURO
    20,2215
  • ALTIN
    1138.37
  • BIST100
    4186.01
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Belçika'da yaşayan gurbetçiler Türkiye için tek yürek oldu
Dünya

Belçika'da yaşayan gurbetçiler Türkiye için tek yürek oldu

Belçika'da yaşayan Türkler, merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerin ardından Türkiye'ye yardım göndermek için seferber oldu.

IHA8 Şubat 2023 Çarşamba 16:02 - Güncelleme:
Belçika'da yaşayan gurbetçiler Türkiye için tek yürek oldu
ABONE OL

Türkiye'de merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve birçok ili etkisi altına alan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından dünyadan yardımlar gelmeye devam ediyor. Belçika'da yaşayan Türkler de Brüksel Başkonsolosluğu koordinasyonunda Türk sivil toplum kuruluşlarının da desteği ile Türkiye'ye gönderilmek üzere yardım toplama kampanyası başlattı. Vatandaşlardan gelen yoğun talepler üzerine Brüksel'in ünlü simgesi Atomium yakınındaki fuar alanında bulunan Palais 11 adlı fuar merkezi hizmete sokuldu. Burada gelen yardımlar paketlenerek tırlara yükleniyor.

Brüksel'de yoğun bir çaba ile yardımları göndermek için yapılan çalışmaların yardımlar devam ettikçe süreceği belirtildi. Yapılacak yardımlar için özellikle yeni kışlık kıyafet ve battaniye beklendiği belirtildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.