Belçika'dan dikkat çeken açıklama! Yüzde 30'dan fazlası pozitif çıkıyor

AA 16 Ocak 2022 Pazar 19:31 - Güncelleme: 16 Ocak 2022 Pazar 21:46

Bakanlık, Ulusal Halk Sağlığı Enstitüsü Sciensano'nun bugün paylaştığı verilere göre, 6-12 Ocak'ta yapılan 614 bin 138 testin yüzde 30,15'ine denk gelen 185 bin 188'inin pozitif çıktığını bildirdi.

Ülkede hafta başında hayata geçirilen uygulamaya göre, pozitif vaka ile temas eden kişilerin, tam aşılı olmaları durumunda PCR testi verme zorunlulukları kaldırıldı. Bunun söz konusu oranı etkilemesi bekleniyor.

- GÜNLÜK VAKA SAYISINDA YÜZDE 42'LİK ARTIŞ

Belçika'da, 6-12 Ocak tarihlerinde günlük 24 bin 890 vaka tespit edildi ve bu da yüzde 42'lik artışa tekabül etti.

Ayrıca 5-11 Ocak'ta kaydedilen verilere göre enfeksiyonların yüzde 86,4'ünü, nispeten hafif semptomlara sahip Omicron'un, geri kalanını ise daha patolojik Delta varyantının oluşturduğu aktarıldı.

Belçika, Avrupa nüfusuna oranla Kovid-19 salgınından en fazla etkilenen ülkelerden biri oldu. Toplam 2,2 milyon civarı vaka görülen 11 milyon 400 bin nüfuslu ülkede, 28 bini aşkın kişi, salgın nedeniyle hayatını kaybetti.

Aşılama oranının nispeten yüksek olduğu ülkede, nüfusun yüzde 76'sı tam aşılı. Ülkede yaşayanların yüzde 40'ı, takviye dozlarını da yaptırmış durumda. Belçika, aşılamanın hızlanmasıyla gevşettiği tedbirleri, 17 Kasım'dan itibaren aşamalı olarak sıkılaştırmıştı.