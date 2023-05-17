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Dünya

Belçika'dan F-16 planı: Eğitim verebiliriz

Belçika, Rusya ile savaşan Ukrayna'nın pilotlarına F-16 uçaklarını uçurabilmeleri için eğitim vermeyi planlıyor.

AA17 Mayıs 2023 Çarşamba 10:09 - Güncelleme:
Belçika'dan F-16 planı: Eğitim verebiliriz
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Belçika basınında çıkan haberlere göre, Fransa ve İngiltere'nin ardından Belçika da Ukraynalı pilotlara savaş uçağı eğitimi vermek için niyetini bildirdi.

Belçika Başbakanı Alexander De Croo'nun bu niyetini Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'e geçen ay bildirdiği ifade edildi.

Belçika hükümetinin eğitimlerin organize edilmesi konusunda diğer Batılı ülkelerle istişarelerde bulunacağı belirtildi.

Ukrayna, uzun süredir Batılı ülkelerden savaş uçağı vermelerini istiyordu. Ukrayna'ya tank, top, zırhlı araç gibi çeşitli ağır silahlar verilse de henüz savaş uçağı temin edilmesi konusunda Batılı ülkelerden karar çıkmadı. Konunun 11-12 Temmuz'da Litvanya'da yapılacak NATO Zirvesi'nde de gündemde olması bekleniyor.

Belçika'nın elinde az sayıda F-16 uçağı bulunduğu, şu aşamada Ukrayna'ya sadece eğitim verilebileceği, savaş uçağı temin edilmesinin söz konusu olmadığı belirtiliyor.

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