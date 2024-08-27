İSTANBUL 31°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Ağustos 2024 Salı / 22 Safer 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,0363
  • EURO
    38,0532
  • ALTIN
    2752.95
  • BIST100
    9748.75
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Dünya

Belçika'dan Gazze'de çocuk felci uyarısı

Belçika Kalkınma İşbirliği Bakanı Caroline Gennez, İsrail'in Gazze'ye yönelik 10 aydır süren saldırıları neticesinde bölgede salgın hastalıklar ve çocuk felcinin baş gösterdiği uyarısında bulundu.

AA27 Ağustos 2024 Salı 17:14 - Güncelleme:
Belçika'dan Gazze'de çocuk felci uyarısı
ABONE OL

Gennez, X hesabından yaptığı video paylaşımda, İsrail'in Gazze'ye yönelik 10 aydır süren saldırıları nedeniyle bölgedeki insani durumun "dayanılmaz bir hal aldığına" dikkati çekerek, "Açlık ve salgın hastalıklar dizginlenemiyor." ifadesini kullandı.

Salgın hastalıkların yayıldığı ve çocuk felcinin yeniden ortaya çıktığını belirten Gennez, "Bu arada İsrail ordusu tahliye emirleri vermeye devam ediyor. Bu da krizin patlak vermesinden bu yana ilk kez Filistinlilerin son çaresi olan Birleşmiş Milletler'in artık sahada olmadığı anlamına geliyor." dedi.

Gennez, su, gıda ve sağlık hizmetlerine erişimin "savaş silahı olmadığını ve hiçbir koşulda bu maksatla kullanılmaması gerektiğini" vurgulayarak, Gazze'de derhal ateşkes sağlanması için müzakerelerin yapılması çağrısı yaptı.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, 23 Ağustos'ta Gazze'de su ve sanitasyon sorunu nedeniyle hijyen sıkıntısının had safhaya ulaştığını, bölgede "25 yıl sonra ilk defa" çocuk felci vakasının tespit edildiğini belirtmişti.

  • Caroline Gennez
  • İsrail saldırısı
  • Gazze ateşkes

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.