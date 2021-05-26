Belçika'dan Johnson and Johnson kararı

AA 26 Mayıs 2021 Çarşamba 18:47 - Güncelleme: 26 Mayıs 2021 Çarşamba 18:47

Bakanlık, kararın, aşının yapıldığı 40 yaşından küçük bir kadının kanda pıhtılaşma sonrası hastaneye kaldırılması ve 21 Mayıs'ta hayatını kaybetmesinden sonra alındığını belirtti.

Belçika Sağlık Bakanlığı, Avrupa İlaç Ajansından (EMA) kadının ölümünün aşıyla ilgili olup olmadığını araştırmasını talep etti. EMA'dan gelecek yanıta kadar aşının 41 yaşından büyüklere yapılacağı kaydedildi.

EMA, daha önceki açıklamalarında, ABD'de görülen vakaların ardından aşıyla kanda pıhtılaşma vakaları arasında bağ bulunabileceğini ancak bunların çok nadir görülen yan etkiler arasında bulunduğunu ve aşının faydalarının risklerinden fazla olduğunu açıklamıştı.