Belçika Türkiye'ye teşekkür etti

Belçika'nın Ankara Büyükelçiliği, babası M.A. tarafından geçen yıl Suriye'ye kaçırılan ve aynı yılın aralık ayında babasının ölümü sonrasında bu ülkede kalan Y.A'nın güvenlik ve istihbarat birimlerinin çalışmaları sonucunda Türkiye'ye getirilmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, büyükelçiliğin, kaçırıldıktan ve uzun süre Suriye'de tecrit altında tutulduktan sonra Türkiye'ye getirilen 5 yaşındaki Belçika vatandaşı Y.A'nın kurtarılması dolayısıyla Türk makamlarına teşekkür ettiği belirtildi.

Belçika'nın Ankara Büyükelçisi Michel Malherbe'nin, özellikle Hatay'daki yetkililer başta olmak üzere yapıcı tutumlarından ve katkılarından dolayı Türk makamlarına bu mutlu sonuca ulaştırdıkları için en derin minnet duygularını ilettiği aktarılan açıklamada, Belçika Dışişleri Bakanı Didier Reynders'in dün mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu'nu arayarak şükranlarını ilettiği bilgisine yer verildi.

Hatay Valiliği de konuya ilişkin yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Fas asıllı Belçika vatandaşı olan babası M.A. tarafından 2017'de Suriye'ye kaçırılan ve Aralık 2017'de babanın ölümü sonrasında Suriye'de kalan Y.A. isimli kız çocuğu, Hatay Valiliğinin koordinesinde güvenlik ve istihbarat birimlerinin çalışmaları neticesinde 26 Kasım'da Türkiye'ye getirilmiştir. Kızını geri alabilmek ümidiyle Türkiye'de bulunan Belçika vatandaşı Fas asıllı anne H.C. (30), Hatay Valiliği himayesinde kızı Y.A'ya 2 yıllık hasretin ardından 26 Kasım 2018 günü akşam saatlerinde kavuşmuştur. H.C. ve kızı Y.A, İl Göç İdaresinde gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından Belçika hükümeti yetkilileriyle birlikte ülkesine dönecektir."