Belçikalı sporcu ötenazi ile hayatına son verdi
Belçika’ya 2012 Londra Paralimlik Olimpiyatları’nda altın madalya kazandıran Marieke Vervoort, ötenazi hakkını kullanıp hayatına son verdi.
Belçika’ya 2012 Londra Paralimlik Olimpiyatları’nda altın madalya kazandıran Marieke Vervoort, çektiği acılara dayanamayarak ötenazi hakkını kullanıp hayatına son verdi.
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