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Dünya

Belçikalılar nükleer santrallerin faaliyet süresinin uzatılmasını istiyor

Belçika'da halkın yarıdan fazlası, enerji krizi nedeniyle ülkedeki nükleer santrallerin faaliyet sürelerinin uzatılmasını ve gerekli olması halinde yeni nükleer yatırım yapılmasını talep ediyor.

AA4 Nisan 2023 Salı 12:34 - Güncelleme:
Belçikalılar nükleer santrallerin faaliyet süresinin uzatılmasını istiyor
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Belçika'nın Le Soir, RTL Info, HLN ve VTM medya kuruluşlarının, araştırma şirketi Ipsos'a ülkede nükleer enerjiye yaklaşım konusunda 2 bin 600 kişinin katılımıyla mart ayında yaptırdıkları anket sonuçları yayımlandı.

Buna göre, Belçika'da halkın yüzde 70'i hükümetin Doel 4 ve Tihange 3 nükleer reaktörlerinin faaliyet süresini uzatma kararına onay veriyor.

Halkın yüzde 60'ı mevcut durumda kapalı olan 2 reaktör dahil olmak üzere ülkedeki bütün nükleer reaktörlerin faaliyet süresinin uzatılması gerektiğine inanıyor.

Halkın çoğu nükleer santralleri gelecekte yaşanabilecek enerji sorunlarına karşı çözüm olarak görüyor. Ankete katılanların yarısından fazlası Belçika'nın yeni nükleer santrallere yatırım yapması gerektiğine inanıyor.

Ayrıca, erkekler ve yaşlılar nükleer santrallere kadınlar ve gençlerden daha sıcak bakıyor.

Belçika'da Hollanda sınırına yakın Doel nükleer santralinde 4 adet, Almanya ve Lüksemburg sınırına yakın Tihange nükleer santralinde de 3 adet olmak üzere toplam 7 reaktör faaliyet gösteriyordu.

Bu reaktörlerin ürettiği elektrik, normal şartlarda ülke ihtiyacının yaklaşık yarısını karşılıyordu.

Belçika hükümeti, Rusya-Ukrayna Savaşı öncesinde nükleer güç santrallerinin faaliyetine 2025'te son verilmesi için plan hazırlamıştı.

Geçmiş hükümetlerin kararları uyarınca Doel 3 rektörü geçen yıl eylül ayında kapatılmış, Tihange 2 reaktörü de bu yıl ocak sonunda kapatılmıştı.

Öte yandan, Belçika, enerji arz sıkıntısı yaşamamak için daha önce 2025'te kapatmayı planladığı Doel 4 ve Tihange 3 reaktörlerinin faaliyet süresini 10 yıl uzatmaya karar vermişti. Faaliyet süreleri uzatılan 2 reaktör, ülkenin en son 1985'te inşa ettiği nükleer tesisler olarak biliniyor.

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