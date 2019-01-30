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Belçika'nın Gent Belediye Meclisi'nde başörtü yasağı önerisi kabul edilmedi

Belçika'nın Gent Belediye Meclisi'nde belediye personeline yönelik başörtü yasağı önerisi oy birliğiyle reddedildi.

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Belçika'nın Gent Belediye Meclisi'nde belediye personeline yönelik başörtü yasağı önerisi oy birliğiyle reddedildi.
 
Belçika'nın Gent Belediye Meclisi'nde belediye personeline yönelik başörtü yasağı önerisi yapılan oylamada oy birliğiyle reddedildi. Aşırı sağ eğilimli İslam karşıtı ırkçı Vlaams Belang (Flaman Çıkarları) Partisi, 2007'de Müslüman kökenli belediye personeline yönelik başörtüsü ve diğer dini sembollerin yasaklanmasını önermişti. Daha önce başörtüsünün yasaklanması taraftarı olan Open VLD Partisi bu kez başörtü yasağına ret yönünde oy kullandı. Gent Belediye Meclisinde yer alan Sp.a (Sosyalist), Groen (Yeşiller), CD&V (Hristiyan Demokratlar), Open VLD (Açık Flaman Liberal) ve PVDA (İşçi) Partisi de yasağa karşı ret yönünde oy kullandı.
 
"İNSANLARIN KILIK KIYAFETİNE YASAK GETİRMEK DEMOKRASİYE TERS DÜŞÜYOR"
 
Gent Belediye Başkan Yardımcısı ve Encümeni Hafsa El-Bazioui, "İnsanların kılık kıyafetine yasak getirmek demokrasiye ters düşüyor" dedi. Belçika'nın Flaman bölgesinde ilk başörtülü Belediye Başkan Yardımcısı ve Encümeni olan Yeşiller Partili Hafs El Baziouis, "Flaman Milliyetçisi Vlaams Belang'ın Gent belediye personeline yönelik başörtü yasağı önerisi tamamen ideolojik bir tartışmadır. Ele alınması gereken daha önemli ve gerçek sorunlar var. Başörtüsü takıp takmamak artık bir sorun değil. Sorulması gereken soru ise Gentenaar'ın katkıda bulunabileceği kapsayıcı bir toplum için ayağa kalkmak isteyip istemediğimizdir. Halen daha insanların kılık kıyafetiyle meşgul olmak utanç verici bir durumdur. Belçika'daki en büyük siyasi parti olan N-VA'da belediye personeline yönelik başörtü yasağını savunmasıyla Vlaams Belang Partisi ile aynı düşünce ve fikirde olduğunu ispatlamış oldular. Ancak sonuçta, teklif 10'a karşı 40 oyla bir kenara çekildi. Vatandaşlarla temas eden memurların dini veya ideolojik inanç belirtileri taşımaya devam etmelerine izin verilir. İnsanlara kimlikleriyle saldırıyorlar. Gent toplumunun başörtüsü ile bir sorunu yok. Gent toplumuna hizmet lazım, ayrımcılık politikası değil" dedi.
 
CD&V Partisinden Federal Meclisi Milletvekili ve Gent Belediye Meclis Üyesi Veli Yüksel, "Şimdiye kadar başörtülü belediye personeli sorunu yaşanmadı. Sorun olmayan başörtüsünü sanki sorun gibi göstermek çok yanlış bir tutumdur" ifadelerini kaydetti.

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