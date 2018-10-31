Kaddafi yönetiminin Belçika bankalarında dondurulmuş paralarının, Libya'da insan kaçakçılığı yapan milislere gönderildiği iddia edildi

Belçika'nın Fransızca yayın yapan kamu televizyonu RTBF, Libya'nın devrik lideri Muammer Kaddafi yönetiminin Belçika bankalarında dondurulmuş mal varlıklarının Libya'da insan kaçakçılığı yapan milis güçlere aktarıldığı iddiasında bulundu.

İsmi açıklanmayan bir istihbarat yetkilisine dayandırılan haberde, Libya'da 7 yıldır devam eden iç savaş ve göç krizinde Belçika'nın "tarafsız" rol oynamadığı belirtildi.

Belçika'da dondurulan hesapların faiz ve kar paylarından 3 ile 5 milyar avro arasında bir miktarın 2012 yılından bu yana Libya'daki milis güçlere aktarıldığı iddia edilen haberde, Belçika Dışişleri Bakanı Didier Reynders'in dönemin maliye bakanı olarak bu paraların gönderilmesine onay verdiği ifade edildi.

Libya, 2011 öncesinde önemli miktarda petrol ihracatı gerçekleştiren ülkeler arasındaydı. Kaddafi rejimine yönelik Birleşmiş Milletler'in (BM) yaptırım kararı almasının ardından Libya'nın diğer ülkelerde bulunan 60 milyar doların üzerindeki varlığına el konulmuştu.

Libya Yatırım Kurumu ve ona bağlı Libya Dış Yatırım Şirketinin Belçika'nın Euroclear Bankasındaki 12,8 milyar avro, KBC'deki 869 milyon avro, ING'deki 376 milyon avro ve BNP Paribas Fortis'deki 43 milyon avroluk hesapları, 2011'de dondurulmuştu.

Belçika'daki yasal merciler, 2017'de dondurulmuş fonlara el koymayı denediklerinde bu paralara ulaşamamıştı.

Mart ayında Libya'nın devrik lideri Kaddafi rejiminin Belçika'da dondurulan banka hesaplarından milyarlarca avronun kayıp olduğu ortaya çıkmıştı.