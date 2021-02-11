Belçika'nın Suudi Arabistan'a sattığı silahlar Yemen'de kullanılmış

AA 11 Şubat 2021 Perşembe 08:41 - Güncelleme: 11 Şubat 2021 Perşembe 08:42

Vredesactie adlı sivil toplum kuruluşunun raporuna göre, Valon bölgesinde faaliyet gösteren FN Herstal adlı şirketin ürettiği silahlar, Yemen'deki iç savaşta Suudi destekli güçler tarafından kullanıldı.

Valon bölgesi yönetiminin, silah şirketlerine Suudi Arabistan'a satış için yeniden ihracat lisansı vermeye hazırlandığını savunan sivil toplum kuruluşu, "Suudi Arabistan'a silah satışının sadece ahlaka değil yasalara da aykırı olduğunu" belirtti.

Satışlarla ilgili rapor yayımlayan kuruluş, çatışma bölgelerinden temin edilen görüntülerin incelendiğini ve bunlarda Belçika yapımı silahların kullanıldığının açıkça görüldüğünü bildirdi.

Belçika yapımı silahların sadece Suudi Kraliyet Muhafızları ve Ulusal Muhafızlar tarafından "Suudi Arabistan içinde" kullanılacağına dair Belçikalı şirketlerin mahkeme beyanları hatırlatılan raporda, elde gedilen görüntülerde, Suudi Ulusal Muhafızları'nın Yemen'deki Cubara vadisinde düzenlenen saldırılarda silahları kullandığının açıkça kanıtlandığı vurgulandı.

Belçika Danıştayı, 2019'da, Suudi Arabistan'ın uluslararası hukuku ve insan haklarını çiğnediği gerekçesiyle Valon bölgesi hükümeti tarafından verilen silah satış lisanslarını iptal etmişti. Mahkeme, Valon bölgesi hükümetinin kararnamelerine göre de uluslararası hukuku ihlal eden ülkelere silah satışının mümkün olmayacağını gerekçe göstermişti.

Silah üreticileri ise mahkemede verdikleri ifadelerde, silahların sadece Suudi Kraliyet Muhafızları ve Ulusal Muhafızları tarafından ülke içinde kullanılacağını iddia etmişti.

Vredesactie'nin raporunda, Belçika'dan silahların Suudi Arabistan'a Danıştay kararından önce satıldığı, ancak Valon bölgesi hükümetinin yeniden silah satışına izin vermeye hazırlandığı belirtildi.

Kuruluş, yeni silah satış lisansı verilmesi halinde bir kez daha mahkemeye başvuracaklarını açıkladı.

Suudi Arabistan, Belçika yapımı silahların en büyük müşterisi konumunda. Vredesactie'nin raporuna göre, son 30 yılda Belçika'nın silah ihracatının 3'te 1'i Suudi Arabistan'a yapıldı. Sadece 2019'da Belçika'da üretilen silahların yüzde 50'si ila yüzde 75'inin Suudi Arabistan'a satıldığı tahmin ediliyor.