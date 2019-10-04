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Belçika'ya ait F-16'lar Rus Su-34 savaş uçağını nişan aldı

Baltık Denizi semalarında devriye yapan NATO askerlerinin, aynı bölgede uçuş yapan Rus Su-34 savaş uçağını termal kamerayla nişan aldığı ortaya çıktı.

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Belçika Hava Kuvvetleri, NATO Baltık Devriye Misyonu'nda yer alan Belçikalı havacıların 1 aylık süre zarfında gerçekleştirdiği çalışmalara ilişkin bir açıklama yaptı.
 
"F-16'LAR 16 KEZ ACİL HAVALANDI"
 
Açıklamada "Baltık hava sahasında bir aydır devriye atan Belçika Hava Kuvvetleri askerleri, havada kaldıkları toplam 191 saatte 109 sorti gerçekleştirdi. F16 uçağımız ve mürettebatımız, 16 kez acil olarak havalanırken 8 önleme yaptı" ifadelerini kullandı.
 
RUS SAVAŞ UÇAKLARINA NİŞAN ALDILAR
 
Pilotların dün Rus Su-34 ve Su-24 savaş uçaklarıyla karşılaştığını bildiren Belçika Hava Kuvvetleri, pilotların Rus uçaklarını termal kamerayla nişan aldığı anların görüntüsü paylaştı.
 
 
Belçika Hava Kuvvetleri, Rus savaş uçaklarının hangi amaçla nişan alındığını açıklamadı. 

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