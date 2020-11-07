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Dünya

Belgeleri ele geçirildi: Suriyeli Ermenileri işgal altındaki Azerbaycan topraklarına yerleştirmişler

Suriyeli Ermenilerin işgal altındaki Karabağ ve etrafındaki diğer Azerbaycan topraklarına yerleştirilmesine ilişkin belgeler ele geçirildi.

AA07 Kasım 2020 Cumartesi 10:37 - Güncelleme: 07 Kasım 2020 Cumartesi 10:40
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Azerbaycan ordusunun işgalden kurtardığı Zengilan kentinde, Ermenistan istihbaratının kullandığı binada yapılan aramada, Ermeni asıllı Suriye vatandaşlarının isimlerinin yazıldığı liste ile bazı kişilerin pasaport fotokopileri bulundu.

Araştırmalar sonucu, listede adı geçen 60 Suriyeli Ermeni'nin (toplam 19 aile), işgal altındaki topraklarda Ermenistan'ın yürüttüğü yasa dışı yerleşim sürecinde Zengilan bölgesine yerleştirildiği belirlendi.

Azerbaycan ordusu, 23 yıldır işgal altında bulunan Zengilan kent merkezini 20 Ekim'de kurtarmıştı.

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