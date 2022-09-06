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Dünya

Belgelerin gizliliği kaldırıldı! ''Rusya, Kuzey Kore'den silah aldı''

ABD istihbaratında gizliliği kaldırılan dokümanlarda, Rusya'nın Kuzey Kore'den milyonlarca top mermisi ile roket satın aldığı bilgisi yer aldı.

6 Eylül 2022 Salı 09:55 - Güncelleme:
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New York Times'ın Amerikan istihbarat belgelerine dayandırdığı haberine göre, Rusya, Kuzey Kore'den top mermisi ve roket satın aldı.

ABD hükümet yetkilileri, Rusya'nın önce İran'a ve şimdi Kuzey Kore'ye yönelme kararının, ABD ve Avrupa tarafından uygulanan yaptırımların ve ihracat kontrollerinin Rus ordusunun malzeme teminine zarar verdiğinin bir işareti olduğunu bildirdi.

Rusya'nın İran yapımı dronları satın aldığı duyurulmuştu. ABD'li yetkililer, söz konusu dronların mekanik sorunlarının olduğunu öne sürmüştü.

Beyaz Saray, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının öncesinde Moskova'nın askeri planlarına dair dokümanların gizliliğini kaldırmaya başlamıştı. Önce özel olarak "müttefiklerle paylaşılan" bilgilerin daha sonra kamuya açık yayımlandığı belirtiliyor.

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