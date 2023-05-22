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Dünya

Belgorod'a giren Ukrayna sabotaj grubuyla ilgili Kremlin'den açıklama

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna sabotaj grubunun Rusya'nın Belgorod bölgesine girmesiyle ilgili Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bilgilendirildiğini belirterek, 'Sabotaj grubunun amacı dikkati Bahmut'tan uzaklaştırmak ve Bahmut'u kaybetmenin Ukrayna tarafı için siyasi etkisini azaltmaktır.' dedi.

AA22 Mayıs 2023 Pazartesi 16:02 - Güncelleme:
Belgorod'a giren Ukrayna sabotaj grubuyla ilgili Kremlin'den açıklama
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Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Ukrayna ordusuna bağlı sabotaj grubunun Belgorod üzerinden Rusya sınırlarına girmesini ve bu grubun etkisiz hale getirilmesi için devam eden operasyonları değerlendirdi.

Savunma Bakanlığı, Federal Güvenlik Servisi (FSB) ve Sınır Güvenlik Servisinin sabotaj grubuna yönelik çalışmalar yürüttüklerini anlatan Peskov, "Putin, sabotaj grubunun sızmasıyla ilgili bilgilendirildi. Bu sabotaj grubunu Rusya topraklarından çıkarmak ve yok etmek için çalışıyoruz. Olay yerinde yeterli güç ve aracımız bulunmaktadır." şeklinde konuştu.

Peskov, sabotaj grubunun Belgorod'a girerek Bahmut'u kaybetmenin etkisini hafifletmeyi amaçladığını vurgulayarak, "Bu tür bir sabotajın amacını çok iyi anlıyoruz. Sabotaj grubunun amacı, dikkati Bahmut'tan uzaklaştırmak ve Bahmut'u kaybetmenin Ukrayna tarafı için siyasi etkisini azaltmaktır." dedi.

Belgorod Bölgesi Valisi Vyaçeslav Gladkov, bugün yaptığı açıklamada, Ukrayna ordusuna bağlı sabotaj grubunun Rusya sınırlarına girdiğini, bu grubun etkisiz hale getirilmesi için Rus güvelik güçlerinin önlem aldığını bildirmişti.

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