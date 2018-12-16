Sırbistan'da halk hükümet aleyhindeki protestolarını sürdürüyor
Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da bir araya gelen yaklaşık 40 bin kişi, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç ve hükümet aleyhindeki protestolarını sürdürüyor.
- DHA
Belgrad’da, çarşamba günü başlayan ve muhalefete karşı şiddet uygulanmasından dolayı Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç ile hükümetin sorumlu olduğunu iddia edenlerin protestosu, yaklaşık 40 bin kişilik katılımıyla devam ediyor.
Sırbistan İttifakı (Saveza za Srbiju - SZS) temsilcileri, 'kanayan tişörtleri durdur' sloganlarıyla bir yürüyüş gerçekleştirdi.
Protesto gösterisinde, SDP partisi üyesi Oliver Ivanoviç'in öldürülmesinin yıl dönümü olan 16 Ocak'ta yeniden birleşme çağrısı da yapıldı.
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