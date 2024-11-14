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Dünya

Belucistan'da bombalı saldırı

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde düzenlenen bombalı saldırıda 2 sivil hayatını kaybetti, 3 sivil yaralandı.

AA14 Kasım 2024 Perşembe 16:20 - Güncelleme:
Belucistan'da bombalı saldırı
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Pakistan basınındaki haberlere göre, Belucistan'ın Ziarat bölgesinde yol kenarına döşenen bomba infilak etti.

Saldırıda, 2 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Belucistan'da 9 Kasım'da tren istasyonunda düzenlenen terör saldırısında 26 kişi hayatını kaybetmiş, 46 kişi yaralanmıştı.

- BELUCİSTAN'DA ŞİDDET OLAYLARI

Maden zengini Belucistan, ayrılıkçı örgütlerin güvenlik güçlerini ve özellikle Pencap eyaletinden gelen sivilleri hedef almasıyla uzun süredir şiddet olaylarına sahne oluyor.

İran ve Afganistan'la sınır komşusu olan Belucistan, zengin bakır, çinko ve doğal gaz rezervleri nedeniyle stratejik öneme sahip. Buna rağmen eyalet, ülkenin geri kalanına göre daha az gelişmiş durumda.

Belucistan ayrıca, Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru'nun (CPEC) kilit güzergahlarından biri.

Çin'in kuzeybatısındaki Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ni, Pakistan'ı kuzeydoğu-güneybatı yönünde katederek Gvadar ve Karaçi limanlarıyla Umman Denizi'ne bağlamayı amaçlayan "Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru" projesi, Pekin'in Kuşak ve Yol Girişimi'nin kalbinde yer alıyor.

Proje kapsamında kara yolu projeleri, enerji santralleri, liman ve serbest bölge inşaatları yürütülüyor. Projelerin Pakistan'ı Çin imalat ürünlerinin dünyaya taşınması konusunda kilit lojistik üs haline getirmesi hedefleniyor.

Çinli işçilerin kaçırılması ve öldürülmesi olaylarına karıştıkları iddia edilen Beluc ayrılıkçılar ise projeye karşı çıkıyor.

Belucistan Kurtuluş Ordusu (BLA) isimli ayrılıkçı örgüt, Belucistan eyaletinin Pakistan'dan ayrılmasını ve Beluc halkının bu bölgeyi yönetmesini istiyor.

BLA, zaman zaman özellikle de güvenlik güçlerine, Belucistan'a çalışmaya gelen sivillere ve burada iş yapan şirketlere saldırıyor.

  • Belucistan
  • bombalı saldırı
  • sivil ölümler

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