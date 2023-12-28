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Dünya

Ben-Gvir'in kararı İsrail'de krize neden oldu

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in, Hapishaneler Otoritesi Başkanı'nın görev süresini, kendi politikalarını uygulamadığı gerekçesiyle uzatmayacağını açıklaması, hükümette krize neden oldu.

AA28 Aralık 2023 Perşembe 13:50 - Güncelleme:
Ben-Gvir'in kararı İsrail'de krize neden oldu
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The Times of Israel gazetesinin haberine göre, Ulusal Güvelik Bakanı Ben-Gvir, kendi politikalarını tatbik etmediği sebebiyle yazdığı mektupla Katy Perry'nin görev süresini uzatmayacağını bildirdi.

Ben Gvir, mektubunda, Perry'nin "başarısızlıklarını" detaylı açıklarken, Hapishaneler Otoritesi Başkanı'nı kendi politikalarını uygulamayı reddetmekle itham etti.

- "BEN-GVİR'İN İDDİALARI MESNETSİZ VE TEMELSİZ"

Perry ise yaptığı açıklamada, "Sorumsuz bir bakanın verdiği şaşırtıcı olmayan bir karar" diyerek Ben-Gvir'in iddialarının "mesnetsiz ve temelsiz" olduğunu belirtti.

Ben-Gvir de Perry'ye cevaben, İsrail Hapishaneleri Otoritesi'nin, "Perry döneminde Hamas mensubu tutsaklara yumuşak davrandığını" iddia etti.

- OLAĞANÜSTÜ HAL HÜKÜMET ÜYELERİNDEN TEPKİ

Hükümet üyelerinin tepkisini çeken adıma ilişkin Benny Gantz'ın başkanlığındaki Ulusal Birlik Partisinden yapılan açıklamada, Ben-Gvir'in kararının koalisyon anlaşmasını ihlal ettiği vurgulandı.

Başbakan Binyamin Netanyahu'nun duruma müdahale etmesi gerektiğinin altını çizen açıklamada, anlaşma çerçevesinde üst düzey devlet yetkililerinin değiştirilemeyeceği belirtildi.

- NETANYAHU, BEN-GVİR VE GANTZ BİR ARAYA GELDİ

Jerusalem Post'un haberine göre, Başbakan Netanyahu, Ben-Gvir ve Benny Gantz, dün akşam konuya ilişkin görüşme gerçekleştirdi.

İsrail basınında, Şas Partisi lideri Arye Deri'nin, Ben-Gvir'in kararına sert tepki gösterdiği, Netanyahu'yu kararın olağanüstü hal hükümetinin dağılmasına yol açabileceği konusunda uyardığı belirtildi.

Olağanüstü hal hükümetinin kurulmasına ilişkin anlaşma uyarınca bütün siyasi atamaların, İsrail ordusunun Gazze'de yürüttüğü "savaş" bitene kadar erteleneceği kaydedilmişti.

  • İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı
  • Kriz
  • israil

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