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Dünya

Ben-Gvir'in Mescid-i Aksa provokasyonu sonrası Netanyahu'dan dikkat çeken BAE kararı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, gelecek hafta Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) yapmayı planladığı resmi ziyaretini ertelediği bildirildi.

AA3 Ocak 2023 Salı 20:18 - Güncelleme:
Ben-Gvir'in Mescid-i Aksa provokasyonu sonrası Netanyahu'dan dikkat çeken BAE kararı
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İsrail televizyonu Kanal 12'nin haberine göre, Netanyahu, başbakan sıfatıyla Abu Dabi'ye ilk kez gerçekleştirmeyi planladığı geziyi erteledi.

Habere göre, gelecek hafta yapılması planlanan ziyaret, "seyahatin başarıyla gerçekleştirilmesini sağlamak için hükümetlerin karşılıklı çalışmasına imkan sağlanması" gerekçesiyle ertelendi.

Ziyaretin ertelendiği haberinin, aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in Mescid-i Aksa'ya düzenlediği ve uluslararası kınamalara yol açan baskından sonra gelmesi dikkati çekti.

Provokatif eylemleriyle tanınan aşırı sağcı Bakan Ben-Gvir, bu sabah İsrail polisinin yoğun koruması altında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyerek Harem-i Şerif'e girmişti.

Mescid-i Aksa'nın Müslümanlara ait statüsünü ihlal eden girişim, BAE de dahil olmak üzere uluslararası tepki ve kınamalarla karşılaşmıştı.

BAE Dışişleri Bakanlığı, baskını "şiddetle kınadığını" duyurarak, İsrail'e gerginliği azaltma ve tansiyonu yükselten adımlardan kaçınma çağrısı yapmıştı.

İsrail, Netanyahu'nun liderliğinde 2020'de Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Sudan ve Fas ile de bu çerçevede anlaşmalar imzalamıştı.

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