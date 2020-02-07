AA 07.02.2020 10:27 - Güncelleme: 07.02.2020 10:30

Ülkesinde seçmen satın almaktan hapse mahkum edilen ve 1 Ekim 2019'da diş muayenesi için gittiği klinikten motosikletle firar eden, iki hafta önce de Venezuelalı güvenlik güçlerince yakalanan Merlano, başkent Caracas'ta hakim karşısına çıktı.

Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan, Kolombiya'nın iadesini, Venezuela'da kendisini geçici devlet başkanı ilan eden Juan Guaido'dan istemesi nedeniyle iki ülke arasında yeni bir polemiğe neden olan Merlano, ülkeye kaçak yollarla girdiği için hakimden özür diledi.

Kolombiyalı bir iş adamının gönderdiği avukatların yönlendirmesiyle firar ettiğini söyleyen Merlano, daha sonra ülkenin kuzeydoğusundaki Valledupar kenti kırsalında bir çiftlikte alıkonulduğunu belirtti.

Burada kendisini alıkoyan grupla konuştuğunu söyleyen Merlano, Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque tarafından öldürülmek istendiğini öne sürdü.

Merlano, "Bana her şeyi anlattılar. Beni öldürecek, sonra da bir daha bulunmamak üzere Valledupar'daki o çiftliğe gömeceklerdi." dedi.

Kolombiya’da, eski Devlet Başkanı Alvaro Uribe Velez'in kampanyası ve diğer seçimlerde seçmen satın almak için yapılan ödemelerin şahidi olduğunu iddia eden Merlano, sahip olduğunu öne sürdüğü belge, görüntü ve ses kayıtlarının kendini Kolombiya’daki politikacıların hedefi haline getirdiğini savundu.

Çiftlikten kaçtıktan sonra canını kurtarmak için Venezuela’ya geçtiğini belirten Merlano, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'dan koruma istedi.

- KOLOMBİYA'DAN TEPKİ



İddialar üzerine açıklama yapan Kolombiya Adalet Bakanı Margarita Cabello ise, Merlano'nun, "fırsatçı" olarak nitelediği beyanatlarının hiçbir temelinin olmadığını söyledi.

Cabello, "Açıklamalar Kolombiya Devlet Başkanının onurunu hedef almak ve Kolombiya’daki kurumların inanılırlığını zedelemek amacıyla Venezuela’daki diktatörlük tarafından üretilmiştir." dedi.

- MERLANO MESELESİ



Kolombiya'da birkaç aydır aranan firari Merlano, iki hafta önce Venezuelalı güvenlik güçlerince ülkenin Kolombiya sınırı yakınlarındaki Maracaibo bölgesinde yakalanmıştı.

Kolombiyalı makamların, iadesini Guaido'dan isteyeceklerini açıkladığı Merlano, Kolombiya muhalefetinin yanı sıra Maduro'nun da bu durumla alay etmesi ve Duque'ye hakaretlerde bulunması nedeniyle iki ülke arasında yeni bir kriz konusu olmuştu.

Merlano'yu Guaido'dan isteme planından geri adım atan Kolombiya tarafı, Venezuela'nın, Interpol'ün kırmızı bültenle araması dolayısıyla Merlano'yu mutlaka teslim etmesi gerektiğini belirtmiş, Maduro ise Kolombiyalı yargı mensuplarını, Venezuela'ya gelerek Merlano'yu sorgulamaya davet etmişti.

Maduro'nun, Merlano olayı dolayısıyla iki ülke arasındaki ilişkilerin yeniden tesis edilmesi gerektiği yönündeki açıklama ve çağrıları ise bizzat Kolombiya Devlet Başkanı Duque tarafından reddedilmişti.

Kolombiya'da 2014-2018 yıllarında iki kanatlı Kongrede Temsilciler Meclisi üyeliği yapan Merlano, 11 Mart 2018'deki seçimlerde ise Senato üyeliğine aday olmuş ve kazanmıştı. Merlano aynı gün, Kolombiya Başsavcılığınca düzenlenen operasyonla gözaltına alınmış, Eylül 2019'da çıkarıldığı mahkemede seçmen satın alma ve suç işlemek için örgüt kurma gibi suçlamalarla 15 yıl hapse mahkum edilmişti.

Merlano, 1 Ekim 2019'da Bogota’da götürüldüğü bir kliniğin tuvaletinden sarkıtılan iple sokağa inmiş, kendisini bekleyen motosikletle kaçmış ve izini kaybettirmişti.