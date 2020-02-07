İSTANBUL 6°C / -2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,9864
  • EURO
    6,5728
  • ALTIN
    301.035
  • BIST100
    122523
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Venezuela ile Kolombiya arasında krize neden olan Kolombiyalı siyasetçi koruma istedi
Dünya

Venezuela ile Kolombiya arasında krize neden olan Kolombiyalı siyasetçi koruma istedi

Hapse mahkum edildiği ülkesinden kaçarak yakalandığı Venezuela'da hakim karşısına çıkarılan Kolombiyalı eski Kongre üyesi Aida Merlano, Devlet Başkanı Ivan Duque tarafından öldürülmek istendiği için firar ettiğini öne sürdü. Kolombiya tarafı ise 'Venezuela hükümetinin ürettiği yalanlar' olarak nitelediği Merlano'nun açıklamalarını reddetti.

AA07.02.2020  10:27 - Güncelleme: 07.02.2020  10:30

Ülkesinde seçmen satın almaktan hapse mahkum edilen ve 1 Ekim 2019'da diş muayenesi için gittiği klinikten motosikletle firar eden, iki hafta önce de Venezuelalı güvenlik güçlerince yakalanan Merlano, başkent Caracas'ta hakim karşısına çıktı.

Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan, Kolombiya'nın iadesini, Venezuela'da kendisini geçici devlet başkanı ilan eden Juan Guaido'dan istemesi nedeniyle iki ülke arasında yeni bir polemiğe neden olan Merlano, ülkeye kaçak yollarla girdiği için hakimden özür diledi.

Kolombiyalı bir iş adamının gönderdiği avukatların yönlendirmesiyle firar ettiğini söyleyen Merlano, daha sonra ülkenin kuzeydoğusundaki Valledupar kenti kırsalında bir çiftlikte alıkonulduğunu belirtti.

Burada kendisini alıkoyan grupla konuştuğunu söyleyen Merlano, Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque tarafından öldürülmek istendiğini öne sürdü.

Merlano, "Bana her şeyi anlattılar. Beni öldürecek, sonra da bir daha bulunmamak üzere Valledupar'daki o çiftliğe gömeceklerdi." dedi.

Kolombiya’da, eski Devlet Başkanı Alvaro Uribe Velez'in kampanyası ve diğer seçimlerde seçmen satın almak için yapılan ödemelerin şahidi olduğunu iddia eden Merlano, sahip olduğunu öne sürdüğü belge, görüntü ve ses kayıtlarının kendini Kolombiya’daki politikacıların hedefi haline getirdiğini savundu.

Çiftlikten kaçtıktan sonra canını kurtarmak için Venezuela’ya geçtiğini belirten Merlano, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'dan koruma istedi.

- KOLOMBİYA'DAN TEPKİ

İddialar üzerine açıklama yapan Kolombiya Adalet Bakanı Margarita Cabello ise, Merlano'nun, "fırsatçı" olarak nitelediği beyanatlarının hiçbir temelinin olmadığını söyledi.

Cabello, "Açıklamalar Kolombiya Devlet Başkanının onurunu hedef almak ve Kolombiya’daki kurumların inanılırlığını zedelemek amacıyla Venezuela’daki diktatörlük tarafından üretilmiştir." dedi.

- MERLANO MESELESİ

Kolombiya'da birkaç aydır aranan firari Merlano, iki hafta önce Venezuelalı güvenlik güçlerince ülkenin Kolombiya sınırı yakınlarındaki Maracaibo bölgesinde yakalanmıştı.

Kolombiyalı makamların, iadesini Guaido'dan isteyeceklerini açıkladığı Merlano, Kolombiya muhalefetinin yanı sıra Maduro'nun da bu durumla alay etmesi ve Duque'ye hakaretlerde bulunması nedeniyle iki ülke arasında yeni bir kriz konusu olmuştu.

Merlano'yu Guaido'dan isteme planından geri adım atan Kolombiya tarafı, Venezuela'nın, Interpol'ün kırmızı bültenle araması dolayısıyla Merlano'yu mutlaka teslim etmesi gerektiğini belirtmiş, Maduro ise Kolombiyalı yargı mensuplarını, Venezuela'ya gelerek Merlano'yu sorgulamaya davet etmişti.

Maduro'nun, Merlano olayı dolayısıyla iki ülke arasındaki ilişkilerin yeniden tesis edilmesi gerektiği yönündeki açıklama ve çağrıları ise bizzat Kolombiya Devlet Başkanı Duque tarafından reddedilmişti.

Kolombiya'da 2014-2018 yıllarında iki kanatlı Kongrede Temsilciler Meclisi üyeliği yapan Merlano, 11 Mart 2018'deki seçimlerde ise Senato üyeliğine aday olmuş ve kazanmıştı. Merlano aynı gün, Kolombiya Başsavcılığınca düzenlenen operasyonla gözaltına alınmış, Eylül 2019'da çıkarıldığı mahkemede seçmen satın alma ve suç işlemek için örgüt kurma gibi suçlamalarla 15 yıl hapse mahkum edilmişti.

Merlano, 1 Ekim 2019'da Bogota’da götürüldüğü bir kliniğin tuvaletinden sarkıtılan iple sokağa inmiş, kendisini bekleyen motosikletle kaçmış ve izini kaybettirmişti.

Giresun'da heyelan sonucu kaya parçaları yolu kapattı

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Benim hatam, kusura bakmayın
Benim hatam, kusura bakmayın

Benim hatam, kusura bakmayın

ABD'den Türkiye açıklaması: Tam destek veriyoruz
ABD'den Türkiye açıklaması: Tam destek veriyoruz

ABD'den Türkiye açıklaması: Tam destek veriyoruz

'Barış'ın gölgesinde savaş! BAE ve Mısır sponsorluğunda güç yığıyor
'Barış'ın gölgesinde savaş! BAE ve Mısır sponsorluğunda güç yığıyor

'Barış'ın gölgesinde savaş! BAE ve Mısır sponsorluğunda güç yığıyor

İsrail yolcu uçağını vuruyordu
İsrail yolcu uçağını vuruyordu

İsrail yolcu uçağını vuruyordu
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.