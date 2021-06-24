Benigno Aquino hayatını kaybetti

AA 24 Haziran 2021 Perşembe 10:04 - Güncelleme: 24 Haziran 2021 Perşembe 10:04

Filipinler Haber Ajansı (PNA), Aquino'nun, başkent Manila yakınlarındaki Quezon'da kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiğini duyurdu.

Aquino'nun 2012'de atadığı Yüksek Mahkeme yargıcı Marvic Leonen, yaptığı açıklamada, "Bu sabah eski Devlet Başkanı Benigno Aquino'nun vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Onunla çalışmak bir onurdu." ifadesini kullandı.

Savunma Bakanı Delfin Lorenzana, "2010-2016 yıllarında ülkemizin lideri olarak hizmet veren Devlet Başkanı Aquino, ulusal kalkınmayı desteklemek için savunma ve güvenlik yeteneklerimizin güçlendirilmesini savundu." dedi.

Başkent Manila'da 1960'ta doğan, halk arasında "Noynoy" olarak bilinen Benigno Aquino, 2010-2016'da Filipinler'in 15. Devlet Başkanı olarak görev yapmıştı.

