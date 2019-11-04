Dünyanın en tehlikeli körfezi: 9 denizci kaçırıldı

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Benin'de korsanlar 9 denizciyi kaçırdı

Atlas Okyanusuna kıyı ve Gine Körfezi bölgesinde yer alan Batı Afrika ülkesi Benin'de 9 denizcinin korsanlar tarafından kaçırıldığı bildirildi.

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Yerel basındaki haberlere göre, korsanlar, ülkenin ekonomik başkenti Kotonu'ya 9 mil uzaktaki sularda seyreden ve menşei bilinmeyen Bonita gemisine saldırı düzenledi.

Saldırıda, korsanlar, kaptanla birlikte gemideki 8 kişilik mürettebatı kaçırdı.

Liman yetkilileri, güvenlik güçlerinin denizcileri bulmak için operasyon başlattığını belirtti.

Korsanların denizcileri fidye için kaçırdığı ifade ediliyor.

Temmuz ayında da Nijerya açıklarında silahlı kişiler, bir Türk gemisine saldırarak 18 kişilik Türk mürettebattan 10'unu fidye için kaçırmıştı. Kaçırılan gemiciler Nijerya güvenlik güçlerinin operasyonuyla kurtarılmış, Abuja'daki Türk Büyükelçiliğine teslim edilmişti.

- Dünyanın en tehlikeli körfezi

Afrika'nın batısındaki Gine Körfezi, korsan saldırıları açısından en tehlikeli bölge kabul ediliyor.

Körfezde Gabon, Ekvador Ginesi, Kamerun, Nijerya, Benin, Gana, Fildişi Kıyısı ve Liberya yer alıyor.

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